Denis Drăguș, prima realizare de la revenirea la Gaziantep. Atacantul, assist pentru golul lui Deian Sorescu - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 25 ianuarie 2026, 15:12

Denis Drăguș, în timpul unui meci / Profimedia

Denis Drăguș a reușit să iasă în evidență în partida din Superliga Turciei dintre Gaziantep și Konyaspor. Pe finalul primei reprize, atacantul român a combinat cu Deian Sorescu pentru deschiderea scorului, reușind prima sa contribuție de gol din acest sezon.

Denis Drăguș a ajuns în această iarnă la Gaziantep sub formă de împrumut de la Trabzonspor, după ce formația de care aparține “tricolorul” îl cedase în prima parte a campionatului la Eyupspor. Acolo, vârful nu a reușit în 12 meciuri să marcheze vreun gol sau să paseze decisiv, însă situația stă altfel la actualul club.

Drăguș, prima realizare de când a revenit la Gaziantep

În doar al doilea meci disputat pentru Gaziantep de când a revenit la formația la care a cunoscut cea mai bună formă a sa, Drăguș a reușit să se facă remarcat. În minutul 45+3 al duelului contra celor de la Konyaspor, echipa pentru care mai evoluează Maxim și Sorescu avea un atac prelungit și încerca să trimită de mai multe ori balonul în careu.

Denis Drăguș, aflat la marginea zonei de 16 metri, a cerut insistent mingea, după care a deschis jocul pentru Sorescu, iar mijlocașul a învins portarul advers cu un șut la colțul lung. Astfel, atacantul de națională a bifat prima sa contribuție de gol din stagiunea actuală, fie ea gol sau assist.

În sezonul 2023/24, atunci când Drăguș a avut cel mai bun sezon al carierei și evolua pentru Gaziantep, a adunat 15 goluri și două pase decisive în Turcia. Ulterior, atacantul avea să fie transferat de Trabzonspor, unde este și acum legitimat.

În final, partida s-a încheiat cu scorul de 1-1, după ce Konyaspor a egalat pe final. În urma rezultatului, Gaziantep a ajuns pe locul 8 în clasament și are 25 de puncte după 19 etape.

