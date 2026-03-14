Ilie Stan a semnat! Unde a ajuns fostul antrenor al FCSB-ului, care l-a înfruntat pe Gigi Becali

Ilie Stan (58 de ani) a semnat cu Saham, echipa aflată pe locul 8 în campionatul Omanului. Chiar dacă în Orientul Mijlociu e război, Ilie Stan nu se teme de conflictul armat, precizând că echipa se pregăteşte într-o zonă ferită de atacuri.

Ilie Stan avea un acord cu formaţia din Oman încă de acum câteva luni.

Ilie Stan a semnat în Oman, în plin război în Orientul Mijlociu: “Nu sunt probleme aici”

“(n.r. despre războiul din Orientul Mijlociu) Nu sunt probleme aici. Ne antrenăm normal. Am avut deja două jocuri împotriva unor echipe foarte bune de aici. Am obținut o victorie și o remiză. Mai avem un joc pe 16 martie, apoi se întrerupe campionatul până pe 3 aprilie. Este acțiunea echipelor naționale.

Această ofertă a apărut acum 4-5 luni, dar voiam să găsesc ceva mai bine. Faptul că au insistat, m-a convins și am venit să ajut. Sper să realizez obiectivul de a rămâne în prima ligă și apoi vom vedea. Pentru mine este important că sunt liniștit, fac ceea ce știu și oamenii mă susțin. Nu am vrut să mai merg oriunde, mai ales după ceea ce s-a întâmplat la Buzău. Că pot fi plătit la timp, atât eu, cât și jucătorii. Contează foarte mult treaba asta.

Nu se mai pune problema de adaptare la mine. Am venit prima dată în Oman în anul 2004, deci… Cunosc bine mentalitatea, obiceiurile. Să știți că și aici sunt probleme cu banii la anumite echipe. Eu m-am interesat foarte bine înainte să semnez aici”, a declarat Ilie Stan pentru digisport.ro.