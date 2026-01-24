Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV - NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara - Antena Sport

Dennis Man a evoluat 45 de minute în timpul meciului dintre PSV şi NAC Breda. Internaţionalul român a avut şi două ocazii mari pentru echipa sa, dar nu a reuşit să înscrie.

Mai întâi, Dennis Man a reluat cu capul din cornerul executat de Veerman, dar mingea a lovit bara transversală.

Dennis Man, două ocazii uriaşe în PSV – NAC Breda! A lovit bara, dar a fost înlocuit la pauză

La scurt timp după ce Driouech a deschis scorul, Dennis Man şi-a trecut în cont o nouă ocazie. Internaţionalul român putea duce scorul la 2-0 în minutul 32, dar şutul său a trecut puţin pe lângă poartă.

Cu toate acestea, NAC Breda a intrat în avantaj la cabine. Oaspeţii au marcat de două ori în decurs de un minut, chiar înainte de finalul primei părţi. Kemper şi Brym au marcat pentru NAC Breda, chiar înainte de pauză.

Înainte de începutul reprizei a doua, Peter Bosz a efectuat două schimbări. Printre acestea s-a numărat şi cea a lui Dennis Man, cel care a fost înlocuit de bosniacul Esmir Bajraktarevic.