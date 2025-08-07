Încăierare generală la amicalul dintre Betis și Como. Haos total pe teren - Antena Sport

Meciurile amicale ar trebui să reprezinte simple teste pentru formațiile implicate, însă jucătorii de la Real Betis și Como au depășit inclusiv bariera competitivității. În timpul meciului, fotbaliștii celor două formații au sărit la bătaie unii la alții și au creat scene de un haos teribil, în care s-au împărțit inclusiv pumni și picioare.
Câte un jucător de la fiecare echipă s-a ales cu un cartonaș roșu, după care spiritele s-au calmat, iar partida s-a disputat în continuare.
Scene de luptă la amicalul dintre Betis și Como
Tensiunile dintre cele două formații au început după două faulturi dure ale formației din Serie A, care au încins în mod clar spiritele, potrivit marca.com. Totul a izbucnit înainte de finalul primei reprize, însă atunci când Alvaro Valles, portarul andaluzilor, și-a împins un adversar în încercarea de a câștiga mingea.
Atunci, jucătorii celor două echipe au intrat într-un clinci din care au fost cu greu despărțiți. Cel mai intens moment s-a produs atunci când Fornals (Betis) și Perrone (Como) au început propria lor luptă. Ibericul l-a pălmuit pe adversarul său, care a răspuns cu pumni aruncați. În lupta respectivă a intrat și Natan (Betis), care a ajuns să fie lovit chiar de un coechipier, Chucho Hernandez.
Real Betis v Como in a friendly tonight 🤛 pic.twitter.com/PxH2jhZSPu
— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 6, 2025
Încăierarea dintre cele două echipe a durat zeci de secunde, totul fiind urmărit de aproape de centralul partidei, care a decis să elimine câte un jucător din fiecare tabără, respectiv pe Fornals și pe Perrone. Real Betis mai are un meci amical de disputat până la startul sezonului din La Liga, în timp ce Como va juca împotriva Barcelonei în partida demonstrativă pentru trofeul Joan Gamper.
- Motivul incredibil pentru care Dennis Politic joacă foarte puţin la FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali
- PSV și Parma s-au înțeles pentru transferul lui Dennis Man. Singurul detaliu care lipsește
- Golul cu care Jose Mourinho a fost învins în prelungiri, în Feyenoord – Fenerbahce!
- Feyenoord – Fenerbahce 2-1! Meci cu un final “nebun” în AntenaPLAY! Mourinho, răpus în prelungiri
- Sofyan Amrabat a marcat un gol superb în Feyenoord – Fenerbahce