Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul - Antena Sport

Valeriu Iftime (65 de ani) are o avere estimată la 100 de milioane de euro. Omul de afaceri român, care a ieşit din companiile sale după ce a devenit preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, a dezvăluit că a pierdut 25 de milioane de euro la FC Botoşani.
Companiile fondate de Valeriu Iftime au mers excelent în ultimii ani. Ele aveau contracte în desfăşurare cu statul român în valoare de 3 miliarde de euro.
“Eu în fotbal am cheltuit enorm. Cred că anul ăsta 4 milioane, deci sunt vreo 24-25 milioane de euro în total. Atât am pierdut din 2004 până acum. (…) Dar am câștigat foarte multă notorietate. Fotbalul m-a făcut și cunoscut, dar mi-a dat și un alt tip de responsabilitate față de oameni. (…)
Nu pot contura exact ce mă ține în fotbal. În fotbal, e o bucurie prea mare când câștigi, victoriile din fotbal sunt ceva care nu poate fi descris. Am vrut să mă las, eram hotărât să mă las, că pierdeam foarte mulți bani. (…) Dar bucuria de a fi pe locul 1-2 acolo e foarte, foarte angajantă. Cumva, încep să visez”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit golazo.ro.
Valeriu Iftime merge cu metroul
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.
“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru gsp.ro.
Averea lui Valeriu Iftime era estimată la circa 30 de milioane de euro în 2022. Acum ar fi evaluată la circa 100 de milioane de euro. Societăţile lui Valeriu Iftime au mers excelent de atunci. În 2023, Valeriu Iftime dezvăluia că societăţile sale au rulat 200 de milioane de euro.
Botoşani e în acest moment pe locul 2 în Liga 1, cu 33 de puncte. Botoşani a fost şi lider în campionat. Lider în Liga 1 e acum Rapid, cu 38 de puncte.
