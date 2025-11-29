Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul - Antena Sport

Valeriu Iftime (65 de ani) are o avere estimată la 100 de milioane de euro. Omul de afaceri român, care a ieşit din companiile sale după ce a devenit preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, a dezvăluit că a pierdut 25 de milioane de euro la FC Botoşani.

Companiile fondate de Valeriu Iftime au mers excelent în ultimii ani. Ele aveau contracte în desfăşurare cu statul român în valoare de 3 miliarde de euro.

“Eu în fotbal am cheltuit enorm. Cred că anul ăsta 4 milioane, deci sunt vreo 24-25 milioane de euro în total. Atât am pierdut din 2004 până acum. (…) Dar am câștigat foarte multă notorietate. Fotbalul m-a făcut și cunoscut, dar mi-a dat și un alt tip de responsabilitate față de oameni. (…)

Nu pot contura exact ce mă ține în fotbal. În fotbal, e o bucurie prea mare când câștigi, victoriile din fotbal sunt ceva care nu poate fi descris. Am vrut să mă las, eram hotărât să mă las, că pierdeam foarte mulți bani. (…) Dar bucuria de a fi pe locul 1-2 acolo e foarte, foarte angajantă. Cumva, încep să visez”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit golazo.ro.

Valeriu Iftime merge cu metroul

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.