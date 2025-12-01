Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte - Antena Sport

România a obţinut o victorie importantă la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, chiar de Ziua Naţională. Tricolorii au bătut Brazilia cu 8-2, live în AntenaPLAY.

Pentru tricolori, urmează meciul decisiv cu Franţa, ce se va disputa marţi dimineaţă, de la ora 04:00, live în AntenaPLAY.

România – Brazilia 8-2

Update 12:20: Cuplul Samara/Szocs ne-a adus ultimul punct de care aveam nevoie şi România a învins Franţa, cu 8-2.

Update 12:12: Urmează meciul de dublu feminin dintre Samara/Szocs şi Strassburger/Shiray

Update 12:11: Darius Movileanu a pierdut ultimul set, 6-11, şi mai avem nevoie de un singur set pentru a câştiga partida.