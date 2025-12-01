Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte - Antena Sport

Închide meniul
1 decembrie 2025, 12:20

Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu - Profimedia Images

România a obţinut o victorie importantă la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, chiar de Ziua Naţională. Tricolorii au bătut Brazilia cu 8-2, live în AntenaPLAY.

Pentru tricolori, urmează meciul decisiv cu Franţa, ce se va disputa marţi dimineaţă, de la ora 04:00, live în AntenaPLAY.

România – Brazilia 8-2

Update 12:20: Cuplul Samara/Szocs ne-a adus ultimul punct de care aveam nevoie şi România a învins Franţa, cu 8-2.

Update 12:12: Urmează meciul de dublu feminin dintre Samara/Szocs şi Strassburger/Shiray

Update 12:11: Darius Movileanu a pierdut ultimul set, 6-11, şi mai avem nevoie de un singur set pentru a câştiga partida.

Update 12:05: Darius Movileanu a câştigat şi al doilea set cu Lucas Romanski, cu 11-8.

Update 11:58: Darius Movileanu a câştigat primul set cu Lucas Romanski, cu 11-2.

Update 11:53: Urmează meciul dintre Darius Movileanu şi Lucas Romanski.

Update 11:52: Andreea Dragoman a învins-o pe Victoria Strassburger, cu 3-0, 11-5, 11-2, 14-12.

Update 11:40: Andreea Dragoman a câştigat şi al doilea set, cu 11-2. 

Update 11:34: Andreea Dragoman a câştigat primul set, 11-5. 

Update 11:27: Urmează meciul de simplu dintre Andreea Dragoman şi Victoria Strassburger.

Update 11:25: Szocs şi Ionescu au pierdut al treilea set, 7-11, dar România conduce Brazilia cu 2-1.

Update 11:18: Szocs şi Ionescu au câştigat şi al doilea set, 11-2.

Update 11:14: Szocs şi Ionescu au câştigat primul set, 11-7.

Update: 11:02: Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu vor disputa primul meci împotriva cuplului Arado/Shiray

Update 11:00: A fost prezentată echipa României.

Ştirea iniţială. 

Bernadette Szocs, Eliza Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu, Iulian Chiriţă şi Darius Movileanu sunt reprezentanţii României la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025.

Cele 16 echipe prezente la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 sunt China, Japonia, Coreea de Sud, Taipei, India, Hong Kong, Franţa, Germania, Suedia, România, Croaţia, Egipt, Brazilia, Statele Unite, Chile şi Australia.

Sistem inedit de joc la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025

Competiţia de la Chengdu se desfăşoară după un sistem inedit. Meciurile sunt de trei seturi, scorul putând fi 3-0 sau 2-1. Câştigătoara duelului este echipa care ajunge la opt seturi adjudecate. Fiecare component al echipelor poate disputa maximum două meciuri (simplu şi dublu).

Partidele încep cu duelul de dublu mixt şi continuă cu simplu feminin, simplu masculin, dublu feminin şi dublu masculin. Ordinea ultimelor două meciuri va fi aleasă de căpitanul echipei mai slab cotate.

Echipele clasate pe primele două locuri în fiecare grupă vor merge în Grupa principală, acolo unde fiecare va juca împotriva naţionalelor venite din celelalte grupe. La final, primele 4 vor merge în semifinale.

