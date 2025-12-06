„La noi se prăbușește totul”. Daniel Pancu și-a luat gândul de la play-off: „Ar fi un miracol” - Antena Sport

Daniel Pancu, la un antrenament al lui CFR Cluj / Facebook Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Daniel Pancu a oferit declarații despre șansele echipei sale, CFR Cluj, de calificare în play-off. Antrenorul clujenilor a transmis că o clasare între primele șase echipe din Liga 1 ar fi un „miracol”.

Pancu a subliniat faptul că CFR Cluj a câștigat doar două partide în turul de campionat, fapt pentru care consideră că echipa sa nu poate emite pretenții la play-off.

Daniel Pancu și-a luat gândul de la play-off

De asemenea, Daniel Pancu a mai declarat că echipa sa se „prăbușește” atunci când primește un gol. El a mai subliniat că în rândul jucătorilor este o lipsă totală de încredere.

„Dacă nu conștientizezi repede unde te afli, e greu după. Nu am pronunțat cuvântul play-off! Am spus mereu că e un miracol. E o mare greșeală a unora să pronunțe cuvântul play-off, când vorbesc de CFR, chiar dacă mai sunt șanse matematice.

O echipă care câștigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenții la play-off.