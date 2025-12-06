„La noi se prăbușește totul”. Daniel Pancu și-a luat gândul de la play-off: „Ar fi un miracol” - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 6 decembrie 2025, 15:19

Daniel Pancu a oferit declarații despre șansele echipei sale, CFR Cluj, de calificare în play-off. Antrenorul clujenilor a transmis că o clasare între primele șase echipe din Liga 1 ar fi un „miracol”.  

Pancu a subliniat faptul că CFR Cluj a câștigat doar două partide în turul de campionat, fapt pentru care consideră că echipa sa nu poate emite pretenții la play-off.  

Daniel Pancu și-a luat gândul de la play-off 

De asemenea, Daniel Pancu a mai declarat că echipa sa se „prăbușește” atunci când primește un gol. El a mai subliniat că în rândul jucătorilor este o lipsă totală de încredere. 

„Dacă nu conștientizezi repede unde te afli, e greu după. Nu am pronunțat cuvântul play-off! Am spus mereu că e un miracol. E o mare greșeală a unora să pronunțe cuvântul play-off, când vorbesc de CFR, chiar dacă mai sunt șanse matematice. 

O echipă care câștigă două meciuri în turul campionatului nu poate emită pretenții la play-off. 

Nu știu ce se întâmpla cu Rapid, dacă marca Petrila. Nu știu, îți spun sincer. Pentru că la noi se prăbușește totul atunci când primim gol.  

E lipsă de încredere totală, sunt jucători de anul trecut majoritatea care nu sunt obișnuiți cu înfrângerile și cu meciuri fără victorie. E foarte greu de înghițit, dar trebuie să conștientizezi unde te afli”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro. 

CFR Cluj va avea derby în această etapă, cu Universitatea Craiova. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30. Clujenii ocupă locul 12 în Liga 1, cu doar 19 puncte, după 18 meciuri jucate. 

