Un apropiat al lui Gigi Becali îi sare în apărare lui Tavi Popescu: "Are dreptate 100%" - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani), fost şef al LPF şi prieten al lui Gigi Becali (67 de ani), îi ia apărarea lui Tavi Popescu (22 de ani) în scandalul de la FCSB.

Becali l-a criticat pe Tavi Popescu, afirmând că acesta a cerut să fie schimbat la meciul de Cupă cu UTA, motivând că este obosit.

Dumitru Dragomir: “Octavian Popescu are dreptate 100%”

„Are dreptate Octavian Popescu. Are dreptate 100%. Înseamnă că are personalitate. S-au dus acolo să se facă de râs… au luat 3-0… Eu îl tratam de așa natură încât să îi placă fotbalul. Nu dat cu biciul, nu mai merge așa. Gata, s-a terminat. O să înțeleagă și Gigi cât de curând!”, a declarat Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

„George (n.r: Octavian) Popescu s-a cerut afară, că nu mai poate. El a alergat prea mult, săracul. Am întrebat și mi-au zis că a cerut să iasă că a obosit. El poate crede, în mintea lui, că eu îi dau drumul liber dacă joacă la mișto! George Popescu e plictisit”, a spus Gigi Becali după UTA – FCSB 3-0.

Cota lui Tavi Popescu este în prezent de 1.4 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com. Cea mai ridicată cotă a sa a fost de 4 milioane de euro, atinsă în 2022.