La 26 de ani, atacantul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro e în cădere liberă: exclus din lot de arabi! - Antena Sport

Darwin Núñez, fotbalistul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro în 2022, a ajuns în cel mai jos punct al carierei. La doar 26 de ani, uruguayanul tocmai a fost exclus din lotul pe care Al-Hilal îl va folosi în campionatul Arabiei Saudite (SPL).

Simone Inzaghi, antrenorul lui Al-Hilal, a renunțat la Núñez în contextul venirii lui Karim Benzema la echipă și a numărului limitat de jucători străini care pot fi înscriși. Astfel, vârful din Uruguay va putea juca pentru clubul saudit doar în Liga Campionilor Asiei, adică maximum șase meciuri până la Mondialul din vară.

Darwin Núñez, exclus din lotul pentru campionat al lui Al-Hilal

Darwin Núñez a fost cumpărat de Al-Hilal în august 2025, în schimbul a 53 de milioane de euro. În ciuda numelui și CV-ului, sud-americanul nu s-a adaptat în Arabia Saudită. Inzaghi l-a folosit cu regularitate, dar Núñez a marcat doar șapte goluri în 23 de apariții.

În acest context, prezența lui Darwin Núñez la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada e pusă serios sub semnul întrebării. Selecționerul Marcelo Bielsa are numeroase soluții în ofensivă și ar putea alege să meargă doar pe mâna atacanților cu meciuri în picioare.

Explicația lui Inzaghi și interesul lui AC Milan

Simone Inzaghi, care l-a scos din lot și pe spaniolul Pablo Marí, abia transferat de la Fiorentina, a explicat decizia. „Mi-ar fi plăcut să-i mențin în lot pe Darwin Núñez și Pablo Marí, dar sistemul mă obligă să iau aceste hotărâri. Fotbaliștii excluși au fost informați despre asta”, a comentat tehnicianul italian, într-o conferință de presă.