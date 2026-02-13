Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

La 26 de ani, atacantul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro e în cădere liberă: exclus din lot de arabi! - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | La 26 de ani, atacantul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro e în cădere liberă: exclus din lot de arabi!
Foto

La 26 de ani, atacantul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro e în cădere liberă: exclus din lot de arabi!

Ionuţ Axinescu Publicat: 13 februarie 2026, 16:40

Comentarii
La 26 de ani, atacantul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro e în cădere liberă: exclus din lot de arabi!
galerie foto Galerie (4)

Darwin Nunez - X Darwin Nunez

Darwin Núñez, fotbalistul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro în 2022, a ajuns în cel mai jos punct al carierei. La doar 26 de ani, uruguayanul tocmai a fost exclus din lotul pe care Al-Hilal îl va folosi în campionatul Arabiei Saudite (SPL).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Simone Inzaghi, antrenorul lui Al-Hilal, a renunțat la Núñez în contextul venirii lui Karim Benzema la echipă și a numărului limitat de jucători străini care pot fi înscriși. Astfel, vârful din Uruguay va putea juca pentru clubul saudit doar în Liga Campionilor Asiei, adică maximum șase meciuri până la Mondialul din vară.

Darwin Núñez, exclus din lotul pentru campionat al lui Al-Hilal

Darwin Núñez a fost cumpărat de Al-Hilal în august 2025, în schimbul a 53 de milioane de euro. În ciuda numelui și CV-ului, sud-americanul nu s-a adaptat în Arabia Saudită. Inzaghi l-a folosit cu regularitate, dar Núñez a marcat doar șapte goluri în 23 de apariții.

În acest context, prezența lui Darwin Núñez la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada e pusă serios sub semnul întrebării. Selecționerul Marcelo Bielsa are numeroase soluții în ofensivă și ar putea alege să meargă doar pe mâna atacanților cu meciuri în picioare.

Explicația lui Inzaghi și interesul lui AC Milan

Simone Inzaghi, care l-a scos din lot și pe spaniolul Pablo Marí, abia transferat de la Fiorentina, a explicat decizia. „Mi-ar fi plăcut să-i mențin în lot pe Darwin Núñez și Pablo Marí, dar sistemul mă obligă să iau aceste hotărâri. Fotbaliștii excluși au fost informați despre asta”, a comentat tehnicianul italian, într-o conferință de presă.

Reclamă
Reclamă

Momentan, Núñez nu a comentat situația, dar zvonurile apărute în Arabia Saudită spun că, în ciuda excluderii, uruguayanul nu are de gând să părăsească echipa. Potrivit presei din Italia, AC Milan ar fi interesată să-l transfere pe Núñez și studiază cum ar putea realiza mutarea. Fenerbahce ar urmări, la rândul ei, această pistă.

Reclamă

  • 40 de goluri în 143 de meciuri pentru Liverpool a marcat atacantul sud-american.

    • +(4)
     Mai multe fotografii
    Înapoi la Homepage
    Comentarii


    Reclamă
    Recomandări

    Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
    Loading ... Loading ...
    Citește și:
    Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
    Observator
    Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
    Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase: „Adevărații suporteri nu iubesc pe nimeni”
    Fanatik.ro
    Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase: „Adevărații suporteri nu iubesc pe nimeni”
    17:42
    Cum arată topul favoritelor la câștigarea CM 2026, cu 4 luni înainte de startul competiției
    17:22
    Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova!
    17:17
    Măsură inedită anunțată de Borussia Dortmund! Ce se va întâmpla în afara stadionului înainte de meciul cu Mainz
    17:00
    LIVE VIDEOZiua a treia a testelor din Bahrain. Charles Leclerc, cel mai rapid pilot în ziua 2
    16:48
    VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie
    16:42
    Tottenham a bătut palma cu înlocuitorul lui Thomas Frank! Cine va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin
    Vezi toate știrile
    1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 5 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B 6 Gică Hagi ar fi refuzat România. Un fost coleg din Generaţia de Aur face anunţul: “Nu vine!” Cine e selecţioner cu Turcia
    Citește și