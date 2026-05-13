Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. Denis Drăguş a plecat de la echipă: “Şi-a luat la revedere”

Mirel Rădoi a primit o veste proastă la Gaziantep, înaintea ultimei etape a sezonului. Denis Drăguş (26 de ani) s-a despărţit de echipă, luându-şi deja la revedere de la coechipieri.
Denis Drăguş a fost împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep până la finalul acestui sezon. Atacantul a revenit la formaţia de care aparţine înaintea ultimei etape a sezonului.
Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep: Denis Drăguş a plecat
Jurnalistul turc Ali Budak a dezvăluit că Mirel Rădoi nu-l va avea în lot pe Denis Drăguş, la duelul de campionat cu Başakşehir, din ultima rundă. Atacantul este accidentat şi nu ar fi putut fi apt pentru duelul care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00.
Denid Drăguş şi-a făcut deja bagajele şi a plecat din oraş, urmând ca cei de la Trabzonspor să stabilească ce se va întâmpla cu el, din sezonul viitor. În prima parte a acestei stagiuni, atacantul român a fost împrumutat la Eyupsor, înainte să revină la Gaziantep.
“Denis Drăguş, care a jucat sub formă de împrumut la Gaziantep FK, nu va fi pe foaia de joc în ultima partidă a sezonului. Drăguş, care este și accidentat, s-a despărțit de colegii săi de echipă și a părăsit orașul”, a anunţat jurnalistul Ali Budak, pe contul său de X.
Denis Drăguş nu a reuşit să impresioneze la Gaziantep, aşa cum s-a întâmplat în prima sa perioadă petrecută la clubul turc, în sezonul 2023-2024. Atacantul a bifat 11 meciuri la echipa lui Mirel Rădoi, fără să marcheze vreun gol.
Gaziantep nu a avut opţiunea unui transfer definitiv al lui Denis Drăguş, la finalul acestui sezon. S-a zvonit că Trabzonspor ar fi dorit să-l cedeze pe atacantul român la echipa lui Mirel Rădoi, în schimbul lui Drissa Camara. Gaziantep s-a opus, însă, schimbului, solicitând o sumă de bani pentru Camara.
