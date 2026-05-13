Home | Fotbal | Fotbal extern | Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. Denis Drăguş a plecat de la echipă: “Şi-a luat la revedere”

Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. Denis Drăguş a plecat de la echipă: “Şi-a luat la revedere”

Viviana Moraru Publicat: 13 mai 2026, 9:05

Comentarii
Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. Denis Drăguş a plecat de la echipă: Şi-a luat la revedere

Mirel Rădoi, la Gaziantep/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mirel Rădoi a primit o veste proastă la Gaziantep, înaintea ultimei etape a sezonului. Denis Drăguş (26 de ani) s-a despărţit de echipă, luându-şi deja la revedere de la coechipieri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Drăguş a fost împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep până la finalul acestui sezon. Atacantul a revenit la formaţia de care aparţine înaintea ultimei etape a sezonului.

Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep: Denis Drăguş a plecat

Jurnalistul turc Ali Budak a dezvăluit că Mirel Rădoi nu-l va avea în lot pe Denis Drăguş, la duelul de campionat cu Başakşehir, din ultima rundă. Atacantul este accidentat şi nu ar fi putut fi apt pentru duelul care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00.

Denid Drăguş şi-a făcut deja bagajele şi a plecat din oraş, urmând ca cei de la Trabzonspor să stabilească ce se va întâmpla cu el, din sezonul viitor. În prima parte a acestei stagiuni, atacantul român a fost împrumutat la Eyupsor, înainte să revină la Gaziantep.

“Denis Drăguş, care a jucat sub formă de împrumut la Gaziantep FK, nu va fi pe foaia de joc în ultima partidă a sezonului. Drăguş, care este și accidentat, s-a despărțit de colegii săi de echipă și a părăsit orașul”, a anunţat jurnalistul Ali Budak, pe contul său de X.

Reclamă
Reclamă

Denis Drăguş nu a reuşit să impresioneze la Gaziantep, aşa cum s-a întâmplat în prima sa perioadă petrecută la clubul turc, în sezonul 2023-2024. Atacantul a bifat 11 meciuri la echipa lui Mirel Rădoi, fără să marcheze vreun gol.

Gaziantep nu a avut opţiunea unui transfer definitiv al lui Denis Drăguş, la finalul acestui sezon. S-a zvonit că Trabzonspor ar fi dorit să-l cedeze pe atacantul român la echipa lui Mirel Rădoi, în schimbul lui Drissa Camara. Gaziantep s-a opus, însă, schimbului, solicitând o sumă de bani pentru Camara.

Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Observator
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Câți bani au făcut ”băieții deștepți” care au trucat pozele cu Nicușor Dan. Le-a crescut profitul cu 245.000% în anul alegerilor
Fanatik.ro
Câți bani au făcut ”băieții deștepți” care au trucat pozele cu Nicușor Dan. Le-a crescut profitul cu 245.000% în anul alegerilor
11:01

Ce a spus Coco Gauff despre Sorana Cîrstea, înaintea bătăliei din semifinalele turneului de la Roma
10:33

Valeriu Iftime ştie cum Botoşani o poate învinge pe FCSB, la barajul de Conference League. Mesaj pentru Gigi Becali
9:59

Neluţu Varga pregăteşte o lovitură uriaşă la CFR Cluj: antrenorii doriţi în locul lui Daniel Pancu
9:52

Ce salariu a ajuns să aibă Lionel Messi la Inter Miami. Veniturile i s-au dublat, în trei ani
9:23

Veste proastă pentru Zeljko Kopic. Titularul lui Dinamo ar putea rata startul sezonului următor: “Va lipsi”
9:20

VIDEOS-au bătut cu beţe în tribune! Haos la finalul meciului în care Cristiano Ronaldo a fost la 10 secunde de titlu
Vezi toate știrile
1 Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană 2 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 3 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 4 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 5 În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj 6 Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”