Ce salariu a ajuns să aibă Lionel Messi la Inter Miami. Veniturile i s-au dublat, în trei ani

Superstarul argentinian Lionel Messi şi-a în 2026 dublat salariul de bază, care se ridică la 25 de milioane de dolari, de la sosirea sa la Inter Miami în 2023, conform datelor publicate, marţi, de sindicatul fotbaliştilor din Major League Soccer (MLS).
Cu o remuneraţie anuală garantată de peste 28,3 milioane de dolari (24,3 milioane de euro), care include salariul de bază plus diverse prime, campionul mondial cu Argentina, în vârstă de 38 de ani, rămâne de departe cel mai bine plătit jucător din liga profesionistă nord-americană de fotbal. El îl depăşeşte pe sud-coreeanul Son Heung-min (Los Angeles FC), care câştigă peste 11 milioane de dolari.
La venirea sa la clubul din Florida în 2023, salariul de bază al lui Messi era de 12 milioane de dolari (20,5 milioane de dolari, inclusiv bonusurile). Cu 29 de goluri şi 19 pase decisive în 2025, el a ajutat clubul să câştige primul său titlu de campion în decembrie.
Fostul jucător al echipelor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain, de opt ori câştigător al “Balonului de Aur”, şi-a prelungit contractul în octombrie până în 2028.
Cifrele publicate de sindicatul jucătorilor din MLS nu includ veniturile din parteneriatele comerciale semnate de jucători în nume personal.
Argentinianul Rodrigo De Paul, coechipierul lui Messi la Miami, completează topul celor mai bine plătiţi trei jucători, cu un salariu garantat de 9,6 milioane de dolari. Thomas Muller, fostul atacant al lui Bayern Munchen şi care joacă la Vancouver Whitecaps, câştigă peste 5,1 milioane de dolari.
Campionatul nord-american de fotbal are loc pe parcursul anului calendaristic, din februarie până în decembrie.
