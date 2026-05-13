FCSB, amendată pentru două minute de întârziere! Ce s-a întâmplat la meciul cu Unirea Slobozia

Rezultatul dezamăgitor al partidei cu Unirea Slobozia nu a afectat doar statutul clubului FCSB, ci și conturile campioanei din ultimele două sezoane de Liga 1.

O întârziere de două minute a adus o sancțiune de 5.000 lei formației patronate de Gigi Becali, aspectul fiind notat în raport de arbitrul de centru.

FCSB, amendă de 5.000 din partea Comisiei FRF

Partida dintre FCSB și Unirea Slobozia a avut o întârziere de două minute, lucru care a atras clubului organizator și o sancțiune din partea Comisiei de Disciplină a FRF.

Concret, gruparea roș-albastră a fost amendată cu suma de 5.000 de lei, asta pentru că jucătorii nu au ieșit de la vestiare la timp, lucru menționat de arbitrul în raportul încheiat la finalul disputei.

„FC FCSB vs. AFC Unirea 04 Slobozia – Incidente – În temeiul art. 13 din ROAF, cu aplicarea art. 83.18 din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată în comunicatul Comisiei de Disciplină.