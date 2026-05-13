UEFA a aplicat o sancțiune record: 10 milioane de euro! Clubul riscă să fie exclus din cupele europene

Daniel Işvanca Publicat: 13 mai 2026, 18:08

UEFA / Getty Images

Fenerbahce a primit o veste proastă din partea Comisiei de Disciplină a UEFA. Forul continental a sancționat clubul din Turcia cu o amendă uriașă: 10 milioane de euro.

Mai mult decât atât, probleme nu se opresc aici. Gruparea din „Țara Semilunii” a intrat într-o perioadă de probațiune și ar putea risca inclusiv excluderea din cupele europene.

Fenerbahce, amendă de 10 milioane de euro de la UEFA

UEFA a aplicat o sancțiune de zece milioane de euro clubului Fenerbahce, asta după ce turcii au cheltuit peste pragul impus de forul continental, cu aproximativ 6,5%, anunță fanatik.tr.

Motivul? Două salarii uriașe pe care gruparea din Superliga le-a achitat. Unul i-a aparținut lui Jose Mourinho, cel care a fost și demis între timp și care activează în prezent la Benfica Lisabona.

Celălalt salariu a fost al lui Kerem Akturkoglu, transferat de turci de la formația din Liga Portugal, pentru suma de 22,5 milioane de euro. Sursa citată menționează că acum Fenerbahce a intrat într-o așa-zisă perioadă de probațiune. Dacă în anii următori depășește din nou pragul impus de UEFA, are șanse foarte mari să nu mai poată juca în Europa.

