Mihai Rotaru a ajuns cu trenul la Sibiu. A făcut deplasare alături de fani, pentru finala Cupei României

Mihai Rotaru a făcut deplasarea cu trenul la Sibiu, pentru finala Cupei României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Partida se va disputa în această seară, de la ora 20:00, urmând ca cele două să se înfrunte şi duminică, în penultima etapă a play-off-ului.

Mihai Rotaru a plecat spre Sibiu în dimineaţa zilei de miercuri. Acesta a ales să facă deplasarea cu trenul. El a fost însoţit de fani şi de ceilalţi acţionari ai clubului din Bănie. Suporterii au ajuns în număr mare la Sibiu. Mihai Rotaru s-a bucurat alături de fani şi a făcut spectacol pe străzi înainte de meci.

Mihai Rotaru a apărut în gara din Craiova echipat cu însemnele echipei pe care o deţine. El purta o şapcă cu sigla Universităţii Craiova, având şi eşarfa clubului la gât.

Înainte să urce în tren, Mihai Rotaru s-a fotografiat cu cei alături de care a făcut deplasarea, fani şi alţi acţionari ai echipei din Bănie.