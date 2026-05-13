Home | Fotbal | Cupa României | Mihai Rotaru a ajuns cu trenul la Sibiu. A făcut deplasare alături de fani, pentru finala Cupei României
VIDEO

Mihai Rotaru a ajuns cu trenul la Sibiu. A făcut deplasare alături de fani, pentru finala Cupei României

Viviana Moraru Publicat: 13 mai 2026, 16:50

Comentarii
Mihai Rotaru a ajuns cu trenul la Sibiu. A făcut deplasare alături de fani, pentru finala Cupei României

Mihai Rotaru a făcut deplasarea cu trenul la Sibiu, pentru finala Cupei României/ AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mihai Rotaru a făcut deplasarea cu trenul la Sibiu, pentru finala Cupei României dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Partida se va disputa în această seară, de la ora 20:00, urmând ca cele două să se înfrunte şi duminică, în penultima etapă a play-off-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Rotaru a plecat spre Sibiu în dimineaţa zilei de miercuri. Acesta a ales să facă deplasarea cu trenul. El a fost însoţit de fani şi de ceilalţi acţionari ai clubului din Bănie. Suporterii au ajuns în număr mare la Sibiu. Mihai Rotaru s-a bucurat alături de fani şi a făcut spectacol pe străzi înainte de meci.

Mihai Rotaru a ajuns la Sibiu
Mihai Rotaru a ajuns la Sibiu

Mihai Rotaru, deplasare cu trenul la Sibiu pentru finala Cupei României, Universitatea Craiova – U Cluj

Mihai Rotaru a apărut în gara din Craiova echipat cu însemnele echipei pe care o deţine. El purta o şapcă cu sigla Universităţii Craiova, având şi eşarfa clubului la gât.

Înainte să urce în tren, Mihai Rotaru s-a fotografiat cu cei alături de care a făcut deplasarea, fani şi alţi acţionari ai echipei din Bănie.

Reclamă
Reclamă

Mihai Rotaru nu a vrut să ofere declaraţii, la plecarea către Sibiu. “Vorbim după. Mă confundaţi pe mine acum”, a spus, râzând, Mihai Rotaru, la plecarea către Sibiu.

Jucătorii şi membrii staff-ului de la Universitatea Craiova au făcut deplasarea cu un charter închiriat la Sibiu, pentru duelul cu U Cluj. Mihai Rotaru şi ceilalţi din conducerea clubului au plătit suma de 50.000 de euro pentru un zbor de doar 20 de minute al echipei.

În gara de la Craiova a răsunat imnul formaţiei pregătite de Filipe Coelho. Fanii au început să cânte pe peron, aşteptând trenul care să-i ducă la Sibiu.

O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare ruteO companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
Reclamă
Fanii Universităţii Craiova în gară, la plecarea către Sibiu
Fanii Universităţii Craiova în gară, la plecarea către Sibiu/ AntenaSport
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tatăl copilului găsit după 3 zile, în Sibiu: "Ne-a spus şi mie, şi mamei că ne iubeşte"
Observator
Tatăl copilului găsit după 3 zile, în Sibiu: "Ne-a spus şi mie, şi mamei că ne iubeşte"
MM Stoica s-a convins! El este fotbalistul sezonului în SuperLiga: „Prea bun!”
Fanatik.ro
MM Stoica s-a convins! El este fotbalistul sezonului în SuperLiga: „Prea bun!”
18:09

Luis Enrique s-a decis! Doi jucători, OUT de la PSG ca să-i facă loc unui atacant de vis
18:08

UEFA a aplicat o sancțiune record: 10 milioane de euro! Clubul riscă să fie exclus din cupele europene
18:03

FCSB ajunge la Comisia de Disciplină. Gigi Becali a numit antrenor preparatorul fizic de la echipă!
17:30

Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
17:28

Mihai Stoica a nominalizat cel mai bun jucător al sezonului din Liga 1: „Nici nu-l știam”
17:24

La World Cup, ca la Super Bowl! Marea finală poate avea pauză între reprize mai mare de 15 minute
Vezi toate știrile
1 Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană 2 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 3 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 4 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 5 În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj 6 Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț