„A bătut palma cu Inter!” Anunț mare pentru Chivu, cu câteva ore înainte de finala Cupei

Inter Milano joacă în această seară cu Lazio în finala Coppa Italia și are șansa să obțină eventul, pentru doar a treia oară în istoria clubului. Însă clubul deja lucrează și la lotul pentru sezonul viitor.

Iar presa din Italia anunță că are deja un prima acord pentru un fundaș dorit de Chivu: Oumar Solet.

Inter, aproape de Oumar Solet

În condiițile în care Inter se va despărți în vară de Matteo Darmian și Francesco Acerbi, iar situația lui Stefan De Vrij este și ea incertă, Inter caută să aducă mai mulți jucători pentru apărare.

Presa din Italia scrie că Inter s-a mișcat rapid pentru a-și asigura serviciile lui Oumar Solet. Fundașul francez de 26 de ani este evaluat la 20 de milioane de euro în acest moment, însă suma de transfer poate fi mai mică: Soulet intră în ultimul an de contract cu Udinese.

„Inter Milan a început deja să lucreze la lotul pentru sezonul viitor, iar transferul lui Oumar Solet este tot mai aproape. Fundașul născut în 2000 a ajuns deja la un acord cu Inter, iar acum clubul trebuie să finalizeze negocierile cu Udinese Calcio” scriu jurnaliștii de la Cronache di Spogliatoio, citați de FCInter1908.