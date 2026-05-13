Luis Enrique s-a decis! Doi jucători, OUT de la PSG ca să-i facă loc unui atacant de vis

Sebastian Ujica Publicat: 13 mai 2026, 18:09

Luis Enrique, pe banca lui PSG, la finala Mondialului Cluburilor, pierdută cu Chelsea / Profimedia Images

Paris Saint-Germain și-a stabilit principalul obiectiv pentru sezonul viitor: Julian Alvarez, atacantul de la Atletico Madrid. Ca să-i facă loc campionului mondial, Luis Enrique este dispus să renunțe la doi jucători în vară.

Iar Atletico este interesată de ambii jucători!

PSG renunță la doi jucători

Spaniolii de la AS scriu că PSG l-a trecut pe Julian Alvarez pe primul poziție în topul priorităților pentru perioada de mercato, iar Atleti este conștientă că nu-l poate ține cu forța. Iar PSG este dispusă să facă la rândul ei niște sacrificii.

Unul dintre jucătorii la care renunță este Kan-In Lee. Președintele lui Atletico, Mateu Alemany, a fost deja la Paris la începutul anului pentru a discuta despre jucătorul coreean. La 25 de ani și cu o cotă de 28 de milioane de euro, jucătorul va fi lăsat să plece în vară. Cum el mai are contract până în 2028, PSG încă are toate atuurile astfel că poate cere o sumă semnificativă. Cum însă vrea să-l ia pe Alvarez de la Atletico pe Alvarez, PSG este gata să facă niște concesii pentru Atletico.

O situație similară este cu Goncalo Ramos. Atacantul portughez are 24 de ani, este evaluat la 35 de milioane de euro și are contract tot până în 2028. Cei doi jucători la care Luis Enrique este dispus să renunțe au jucat mult în acest sezon: 38 de partide și 9 contribuții decisive pentru Kang-In Lee; 42 de meciuri și 12 goluri pentru Ramos.

