Miraculos! Echipa dintr-un sătuc de pescari, care a scăpat la limită de faliment, e campioană și va juca în UCL - Antena Sport

Mjällby AIF tocmai a devenit cea mai surprinzătoare echipă care cucerește titlul în istoria Suediei. Echipa din Hällevik a câștigat cu IFK Göteborg, în deplasare, scor 2-0, prin golurile marcate de Jacob Bergström (min. 21) și Tom Pettersson (min. 28).

Cu trei runde înainte de finalul campionatului, are 11 puncte avans față de următoarea clasată, Hammarby, și nu mai poate fi ajunsă în fruntea clasamentului. Mjällby, care sezonul trecut a încheiat pe poziția a cincea campionatul Suediei, nu a jucat niciodată în istoria ei de 86 de ani în Europa!

Noua campioană a Suediei vine dintr-un sat de pescari!

Mjällby vine din Hällevik, un sat pescăresc cu circa 1.400 de locuitori, aflat la Marea Baltică, în sudul țării. Surprinzător, satul are un stadion de circa 6.500 de locuri, iar Mjällby strânge în jur de 4.500 de spectatori pe meci, adică de peste trei ori mai mulți decât populația satului.

De altfel, cei mai mulți dintre jucătorii noii campioane a Suediei locuiesc în Solvesborg, orașul cel mai apropiat. Cei care locuiesc totuși în Hällevik stau în aceeași clădire. „Uneori facem un grătar, gătim, petrecem toți vremea împreună”, spunea recent mijlocașul Elliot Stroud, potrivit BBC.

Buget de 9 milioane de euro și media de vârstă a echipei este de 24 de ani

Antrenorul echipei este Anders Torstensson (59 de ani), care este chiar localnic. Înaintea meciului cu IFK Göteborg, Torstensson spunea că abia îndrăznește să viseze la titlu, chit că era atât de aproape. „M-am născut aici, acesta e clubul meu de suflet… Ar fi ceva să câștigăm titlul”, spunea el, citat de AFP.