Miraculos! Echipa dintr-un sătuc de pescari, care a scăpat la limită de faliment, e campioană și va juca în UCL - Antena Sport

Miraculos! Echipa dintr-un sătuc de pescari, care a scăpat la limită de faliment, e campioană și va juca în UCL

Fotbal extern | Miraculos! Echipa dintr-un sătuc de pescari, care a scăpat la limită de faliment, e campioană și va juca în UCL
Miraculos! Echipa dintr-un sătuc de pescari, care a scăpat la limită de faliment, e campioană și va juca în UCL

Ionuţ Axinescu Publicat: 20 octombrie 2025, 22:22

Miraculos! Echipa dintr-un sătuc de pescari, care a scăpat la limită de faliment, e campioană și va juca în UCL
Suporterii lui Mjallby, la meciul în care favorita lor a cucerit titlul / Profimedia Images

Mjällby AIF tocmai a devenit cea mai surprinzătoare echipă care cucerește titlul în istoria Suediei. Echipa din Hällevik a câștigat cu IFK Göteborg, în deplasare, scor 2-0, prin golurile marcate de Jacob Bergström (min. 21) și Tom Pettersson (min. 28).

Cu trei runde înainte de finalul campionatului, are 11 puncte avans față de următoarea clasată, Hammarby, și nu mai poate fi ajunsă în fruntea clasamentului. Mjällby, care sezonul trecut a încheiat pe poziția a cincea campionatul Suediei, nu a jucat niciodată în istoria ei de 86 de ani în Europa!

Noua campioană a Suediei vine dintr-un sat de pescari!

Mjällby vine din Hällevik, un sat pescăresc cu circa 1.400 de locuitori, aflat la Marea Baltică, în sudul țării. Surprinzător, satul are un stadion de circa 6.500 de locuri, iar Mjällby strânge în jur de 4.500 de spectatori pe meci, adică de peste trei ori mai mulți decât populația satului.

De altfel, cei mai mulți dintre jucătorii noii campioane a Suediei locuiesc în Solvesborg, orașul cel mai apropiat. Cei care locuiesc totuși în Hällevik stau în aceeași clădire. „Uneori facem un grătar, gătim, petrecem toți vremea împreună”, spunea recent mijlocașul Elliot Stroud, potrivit BBC.

Buget de 9 milioane de euro și media de vârstă a echipei este de 24 de ani

Antrenorul echipei este Anders Torstensson (59 de ani), care este chiar localnic. Înaintea meciului cu IFK Göteborg, Torstensson spunea că abia îndrăznește să viseze la titlu, chit că era atât de aproape. „M-am născut aici, acesta e clubul meu de suflet… Ar fi ceva să câștigăm titlul”, spunea el, citat de AFP.

„Am fost ani de zile outsideri în fotbalul suedez, cu bugetul nostru mic și cu facilitățile noastre”, a continuat el. Mjällby AIF a avut în 2024 un buget de 9 milioane de euro, în timp ce lotul echipei e cotat la 16,85 milioane. De altfel, strategia clubului este să crească tineri, pe care să-i vândă. Acum, media de vârstă a jucătorilor lui Mjällby este de 24 de ani.

Mjällby, aproape de dispariție în 2016

În urmă cu niciun deceniu, în 2016, Mjällby a fost la un pas să dispară. Noua „regină” din Suedia era în a treia ligă, ba chiar s-a salvat în extremis de la retrogradarea în a patra divizie.

În acel moment, conducerea lui Mjällby a schimbat complet strategia și a mizat pe un plan financiar inspirat din filosofia japoneză Kaizen. „Am preluat, practic, controlul asupra costurilor noastre. Pentru fiecare coroană suedeză care iese din club, noi ne întrebăm: ‘Ne face asta mai buni?’ E esențial să ai o economie sănătoasă”, explica Jacob Lennartsson, unul dintre conducătorii clubului.

  • Mjällby va juca în sezonul viitor în preliminariile UEFA Champions League. Nu o va face însă pe stadionul ei sătesc, arena Strandvallen, pentru că acesta nu îndeplinește criteriile UEFA.

  • Cel mai bine cotat jucător al campioanei Suediei este mijlocașul Elliot Stroud, valorat la 2,5 milioane de euro.

  • 5 era cel mai bun loc ocupat de Mjällby în campionatul Suediei, până la titlul cucerit în acest sezon.

