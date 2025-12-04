Lionel Messi a numit cel mai bun antrenor din cariera sa: „Este unic” - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Lionel Messi a numit cel mai bun antrenor din cariera sa: „Este unic”

Daniel Işvanca Publicat: 4 decembrie 2025, 16:43

Lionel Messi, Inter Miami / Profimedia

În prezent jucător al celor de la Inter Miami, Lionel Messi și-a construit o carieră extraordinară în fotbal. De-a lungul timpului, acesta a lucrat cu diverși antrenori și a cucerit numeroase trofee.

Argentinianul în vârstă de 38 de ani a oferit un interviu pentru presa din Spania și a transmis care este cel mai bun antrenor cu care a avut de-a face de când activează în fotbalul profesionist.

Lionel Messi, impresionat de Pep Guardiola

Lionel Messi a debutat acum 20 de ani în fotbalul profesionist, iar de atunci și-a croit drumul către fotbalul de mare performanță, fiind în prezent deținătorul celor mai multe Baloane de Aur (8).

În toți acești ani, jucătorul care a cucerit titlul mondial în Qatar a colaborat cu diverși antrenori, atât la Barcelona și Paris Saint Germain, cât și la naționala Argentinei. Acesta a transmis care este cel mai bun antrenor cu care a lucrat vreodată.

„Pentru mine, este unic. Există antrenori extraordinar de buni, dar el are ceva diferit. Pentru mine, este cel mai bun dintre toți. În ceea ce privește viziunea sa, pregătirea jocului, capacitatea sa de a comunica cu jucătorii… este foarte complet.

A mers în altă parte și a continuat să câștige. Nu doar pentru că a câștigat, ci și datorită modului în care au jucat echipele sale”, a declarat Lionel Messi, potrivit mundodeportivo.com.

1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 3 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 4 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 5 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 6 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid”
