Afacerea în care investește Radu Drăgușin banii de la Tottenham. Are încasări fabuloase - Antena Sport

Radu Drăgușin a revenit pe teren după o lungă accidentare şi speră să-şi recapete locul de titular la Tottenham. În paralel cu fotbalul, Radu Drăgușin s-a apucat şi de afaceri. Semn că vrea să-şi pregătească din timp un business pentru vremurile în care va pune ghetele în cui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfe că, Drăgușin și-a pus banii la lucru într-o companie care cunoaţe o cerere semnificativă pe piaţă. Fotbalistul a înființat în 2021 firma MASTERS OF BLACK SRL, specializată în curățenia interioară a clădirilor, conform codului CAEN 8121. În doar doi ani, afacerea a cunoscut o evoluție spectaculoasă: cifra de afaceri pentru 2024 a depășit 1.12 milioane de lei, dublu față de anul precedent și de 16 ori mai mare decât în 2022.

Chiar dacă are 23 de ani, Radu Drăgușin se bucură de venituri substanţiale. Potrivit jurnaliştilor de la thesun.co.uk, Drăguşin încasează, săptămâna, 85.000 de lire sterline pe săptămână (n.r. aproximativ 100.000 de euro) la Tottenham.