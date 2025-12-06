Dennis Man, assist pentru PSV! Nota internaţionalului român după o nouă victorie pentru campioana Olandei - Antena Sport

Închide meniul
Dennis Man, assist pentru PSV! Nota internaţionalului român după o nouă victorie pentru campioana Olandei

Bogdan Stănescu Publicat: 6 decembrie 2025, 20:00

Dennis Man / Profimedia Images

Dennis Man (27 de ani) a reuşit un assist la golul cu care Veerman a deschis scorul în meciul pe care PSV îl dispută în deplasare cu Heerenven.

Man i-a pasat pe culoar lui Veerman, care a înscris cu un şut spectaculos, în minutul 22 al meciului. La numai 5 minute campioana Olandei şi-a mărit avantajul în deplasarea de la Heerenven, Ricardo Pepi marcând al doilea gol pentru PSV.

Dennis Man, un nou assist pentru PSV

Update: PSV a învins-o cu 2-0, în deplasare, pe Heerenven. Man a jucat 64 de minute, fiind înlocuit cu Bajraktarevic, bosniacul care ne-a înscris un gol fabulos în meciul retur din preliminariile World Cup 2026. Pentru prestaţia lui din meciul cu Heerenven, partidă în care a reuşit un assist, Man a fost notat cu 7.3 de site-ul de specialitate flashscore.ro.

Dennis Man a ajuns la 4 goluri şi 5 assist-uri în meciurile în care a jucat pentru PSV în toate competiţiile. Are 2 goluri şi 5 assist-uri în campionat şi o “dublă” în victoria fabuloasă, cu 6-2, obţinută de PSV în Liga Campionilor, cu Napoli.

Cu o victorie PSV s-ar distanţa la 9 puncte de ocupanta locului 9 din campionat, Feyenoord. În acest moment Feyenoord are 31 de puncte, iar PSV 37. Feyenoord joacă tot astăzi, de la ora 22:00, cu Zwolle.

Dennis Man este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 13 milioane de euro. Jucătorul naţionalei traversează o perioadă excelentă la PSV, după ce în finalul sezonului trecut, la Parma, nu a avut realizări. Man este una dintre principalele noastre speranţe pentru barajul cu Turcia, pentru World Cup 2026. La naţională Man are 43 de meciuri şi 11 goluri.

Turneul final al Campionatului Mondial 2026, unde sperăm să fie şi România, se vede exclusiv în Universul Antena.

