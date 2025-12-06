Dennis Man, assist pentru PSV! Nota internaţionalului român după o nouă victorie pentru campioana Olandei - Antena Sport

Dennis Man (27 de ani) a reuşit un assist la golul cu care Veerman a deschis scorul în meciul pe care PSV îl dispută în deplasare cu Heerenven.

Man i-a pasat pe culoar lui Veerman, care a înscris cu un şut spectaculos, în minutul 22 al meciului. La numai 5 minute campioana Olandei şi-a mărit avantajul în deplasarea de la Heerenven, Ricardo Pepi marcând al doilea gol pentru PSV.

Dennis Man, un nou assist pentru PSV

Update: PSV a învins-o cu 2-0, în deplasare, pe Heerenven. Man a jucat 64 de minute, fiind înlocuit cu Bajraktarevic, bosniacul care ne-a înscris un gol fabulos în meciul retur din preliminariile World Cup 2026. Pentru prestaţia lui din meciul cu Heerenven, partidă în care a reuşit un assist, Man a fost notat cu 7.3 de site-ul de specialitate flashscore.ro.

Dennis Man a ajuns la 4 goluri şi 5 assist-uri în meciurile în care a jucat pentru PSV în toate competiţiile. Are 2 goluri şi 5 assist-uri în campionat şi o “dublă” în victoria fabuloasă, cu 6-2, obţinută de PSV în Liga Campionilor, cu Napoli.

Cu o victorie PSV s-ar distanţa la 9 puncte de ocupanta locului 9 din campionat, Feyenoord. În acest moment Feyenoord are 31 de puncte, iar PSV 37. Feyenoord joacă tot astăzi, de la ora 22:00, cu Zwolle.