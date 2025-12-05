"Lucescu este foarte manipulator și viclean!" Cine rupe tăcerea despre selecţionerul României - Antena Sport

Închide meniul
“Lucescu este foarte manipulator și viclean!” Cine rupe tăcerea despre selecţionerul României

Radu Constantin Publicat: 5 decembrie 2025, 10:24

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei României

Mircea Lucescu l-a antrenat pe Oleksiy Byelik patru sezoane la Shakhtar. Într-un interviu recenent, citat de golazo.ro, el a făcut o analiză a selecţionerului României. Spune că dacă nu ar mai fi antrenat, “Il Luce” nu ar mai fi fost printre noi, sugerând că fotbalul îl ţine în viaţă, activ, la 80 de ani.

Oleksiy Byelik a povestit câteva momente cu el antrenor. În unele afirmaţii, chiar dacă par laudative, au fost menite să lovească în actualul selecţioner al României.

„Mircea are o mentalitate foarte interesantă. Are și o experiență vastă, acumulată în România ca jucător și antrenor, plus colaborând cu cluburi mari, ca Inter Milano. Are multe realizări”, a declarat Byelik la începutul interviului.

Acesta spune apoi că au fost momente în care nu a înţeles decizile lui. Şi povesteşte un episod halucinant: „M-am confruntat cu asta de câteva ori și mi s-a părut interesant. Înțelegi că, în calitate de antrenor, nu ar trebui să-ți explice nimic. Dar au fost cazuri în care nu l-am înțeles. M-a chemat în biroul lui și mi-a spus: «Byelik, mă bazez pe tine. Văd că muncești mult la antrenamente. Vreau să vii mâine, să iei tricoul ăsta și să nu-l mai dai nimănui niciodată». „Jucam împotriva lui Cernomorets. Am intrat, am marcat primul gol și am câștigat cu 2-0. A doua zi, trebuia să ne refacem. Mircea ne adună și ne zice: «Byelik nu joacă des, dar a dovedit că e de încredere». La următoarea partidă, nici măcar n-am prins lotul. Poate că așa îi motiva pe jucători, nu mi-a explicat niciodată”.

Conluzia după acest episod? “Lucescu este foarte manipulator. Are și înțelepciune, și viclenie. Nu poți face diferența, nu știi unde e linia de demarcație, când e înțelept și când e viclean”, crede Oleksiy Byelik despre român.

Fostul fotbalist mai face o afirmaţie şocantă: Mircea Lucescu s-ar fi stins dacă nu mai antrena: „Dacă nu s-ar fi dus nicăieri, mă tem că nu ar fi mai fi printre noi astăzi”.

