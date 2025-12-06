Meci abandonat în Anglia după o tragedie: "Clubul este devastat" - Antena Sport

Un fan al lui Charlton a murit, iar partida gazdelor cu Pourtsmouth a fost abandonată / Charlton FC

Meciul de Championship disputat pe teren propriu de Charlton Athletic împotriva echipei Portsmouth a fost abandonat, sâmbătă, după o urgenţă medicală în tribune. Clubul londonez a anunţat ulterior că un suporter a decedat la spital.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida, la care nu se marcase niciun gol la acel moment, a fost întreruptă în minutul 12, în timp ce personalul medical intervenea, iar arbitrul le-a spus jucătorilor să revină la vestiare şase minute mai târziu.

Un fan al lui Charlton a murit, iar partide de acasă a echipei engleze cu Portsmouth a fost abandonată

Aproape o oră mai târziu s-a anunţat că meciul nu va fi reluat, iar Charlton a informat ulterior că suporterul a decedat după ce a fost transportat la spital.

„Clubul este devastat să anunţe că un suporter al echipei Charlton Athletic a decedat în urma unei urgenţe medicale survenite în timpul meciului de astăzi de la The Valley împotriva echipei Portsmouth”, se arată în comunicatul clubului.

„Clubul este recunoscător suporterilor prezenţi la meci, precum şi jucătorilor şi staff-ului echipei Portsmouth pentru răbdarea şi înţelegerea de care au dat dovadă în faţa acestei tragedii. Toţi membrii clubului transmit sincere condoleanţe familiei şi prietenilor suporterului în aceste momente extrem de dificile”, a mai transmis Charlton, în comunicat.