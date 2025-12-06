Mihai Stoica a răbufnit înainte de FCSB - Dinamo: "Cum adică?". A "înțepat" un alt derby din Liga 1 - Antena Sport

Mihai Stoica a avut un comentariu vehement la adresa persoanelor care nu mai consideră duelul dintre FCSB și Dinamo drept “derby de România”. Declarațiile făcute de președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor au fost făcute chiar înaintea meciului de pe Arena Națională dintre cele două rivale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stoica nu înțelege de ce eticheta de “derby de România” nu mai este atribuită duelului dintre FCSB și Dinamo, ținând cont de statutul celor două cluburi. Conducătorul campioanei ultimilor doi ani a dezvăluit că unele persoane au început să catalogheze meciul drept “derby-ul de București”, o denumire pe care nu o înțelege.

Mihai Stoica, nervos înainte de FCSB – Dinamo

În trecut, denumirea de “derby de România” era atribuită partidei dintre Steaua și Dinamo, însă oamenii au început să găsească alternative după ce Gigi Becali a pierdut procesul cu CSA Steaua pentru folosirea numele clubului care a câștigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni. În timpul tiradei sale, Stoica a ironizat modul în care Rapid și Petrolul își cataloghează meciul drept derby, partida dintre cele două fiind cunoscută drept “Primvs derby”.

“Puteam fi pe primul loc, la distanță mare de locul 2, dar și pe ultimul loc. Ar fi fost același lucru. Derby-ul fotbalului românesc rămâne derby-ul fotbalului românesc. Unii spuneau «derby de București».

Cum adică? FCSB – Dinamo, după Steaua – Dinamo, reprezintă tot ce este mai important în fotbalul românesc. Indiferent ce bani se investesc în alte părți, sunt echipele cel mai reprezentative, cu cele mai mari performanțe interne. Nu se pot schimba de la o zi la alta derby-urile.