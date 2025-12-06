Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica a răbufnit înainte de FCSB - Dinamo: "Cum adică?". A "înțepat" un alt derby din Liga 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a răbufnit înainte de FCSB – Dinamo: “Cum adică?”. A “înțepat” un alt derby din Liga 1

Mihai Stoica a răbufnit înainte de FCSB – Dinamo: “Cum adică?”. A “înțepat” un alt derby din Liga 1

Andrei Nicolae Publicat: 6 decembrie 2025, 20:35

Comentarii
Mihai Stoica a răbufnit înainte de FCSB – Dinamo: Cum adică?. A înțepat un alt derby din Liga 1

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica a avut un comentariu vehement la adresa persoanelor care nu mai consideră duelul dintre FCSB și Dinamo drept “derby de România”. Declarațiile făcute de președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor au fost făcute chiar înaintea meciului de pe Arena Națională dintre cele două rivale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stoica nu înțelege de ce eticheta de “derby de România” nu mai este atribuită duelului dintre FCSB și Dinamo, ținând cont de statutul celor două cluburi. Conducătorul campioanei ultimilor doi ani a dezvăluit că unele persoane au început să catalogheze meciul drept “derby-ul de București”, o denumire pe care nu o înțelege.

Mihai Stoica, nervos înainte de FCSB – Dinamo

În trecut, denumirea de “derby de România” era atribuită partidei dintre Steaua și Dinamo, însă oamenii au început să găsească alternative după ce Gigi Becali a pierdut procesul cu CSA Steaua pentru folosirea numele clubului care a câștigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni. În timpul tiradei sale, Stoica a ironizat modul în care Rapid și Petrolul își cataloghează meciul drept derby, partida dintre cele două fiind cunoscută drept “Primvs derby”.

Puteam fi pe primul loc, la distanță mare de locul 2, dar și pe ultimul loc. Ar fi fost același lucru. Derby-ul fotbalului românesc rămâne derby-ul fotbalului românesc. Unii spuneau «derby de București».

Cum adică? FCSB – Dinamo, după Steaua – Dinamo, reprezintă tot ce este mai important în fotbalul românesc. Indiferent ce bani se investesc în alte părți, sunt echipele cel mai reprezentative, cu cele mai mari performanțe interne. Nu se pot schimba de la o zi la alta derby-urile.

Reclamă
Reclamă

Până la urmă, noțiunea asta de derby a plecat de la cursa aia de 3 ani a cailor. Este vorba despre un meci. Că au început să se numească unele derby de clasament, derby de după-amiază… Primvs, am văzut la noi. Prim Vaslui, probabil“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
Observator
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă în pericol. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă în pericol. Exclusiv
20:29
LIVE TEXTFCSB – Dinamo 0-0. Campioana caută revanşa după ce a fost învinsă de “câini” în tur
20:25
LIVE SCOREInter – Como 2-0. Martinez și Thuram show! Formaţia lui Chivu poate reveni pe primul loc în Serie A
20:19
Meci abandonat în Anglia după o tragedie: “Clubul este devastat”
20:00
Cristi Borcea, previziune uriaşă pentru “câini” înaintea derby-ului FCSB – Dinamo!
20:00
UPDATEDennis Man, assist pentru PSV! Nota internaţionalului român după o nouă victorie pentru campioana Olandei
19:43
FotoFIFA a anunțat programul complet şi stadioanele de la World Cup 2026. Unde și când ar juca România
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 4 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 5 România, victorie zdrobitoare la Campionatul Mondial. Tricolorele n-au avut milă de Senegal 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte