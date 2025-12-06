Cristi Borcea, previziune uriaşă pentru "câini" înaintea derby-ului FCSB - Dinamo! - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Borcea, previziune uriaşă pentru “câini” înaintea derby-ului FCSB – Dinamo!

Bogdan Stănescu Publicat: 6 decembrie 2025, 20:00

Cristi Borcea (55 de ani) anticipează că Dinamo se va bate la titlu dacă va reuşi să o învingă pe FCSB în “Derby de România”.

Înaintea derby-ului, Dinamo e pe 3, cu 34 de puncte, iar FCSB e pe 9, cu 24 de puncte.

Cristi Borcea: “Dinamo, dacă câştigă, se bate la campionat”

“Un meci greu, ca întotdeauna între Dinamo şi Steaua (n.r: FCSB). Dinamo, dacă câştigă, ia o opţiune serioasă pentru a se bate la campionat, dacă mai ia şi 2-3 jucători.

Campionatul e foarte slab, nu slab. N-are rost să dezvoltăm. N-avem nici echipe, nici echipă naţională. (n.r.: Pe vremea când era implicat la Dinamo) Din 18 (n.r.: echipe), 15 aveau buget peste 12 milioane (n.r.: de euro). Erau 5-6 care aveau bugete de 18 milioane”, a declarat Cristi Borcea pentru digisport.ro.

Zeljko Kopic (48 de ani) încearcă să îi surprindă pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii cu primul 11 de la derby. Kopic a decis să mizeze în centrul atacului pe Alberto Soro, care e în mod obişnuit extremă. Totodată, Danny Armstrong, care a marcat un hattrick în meciul tur dintre cele două echipe, e titular, deşi era anunţat absent la derby din pricina unei accidentări.

Echipele de start:

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Radunovic, Graovac, Ngezana, Creţu – Lixandru, Şut – Toma, Olaru, Cisotti – Florin Tănase Antrenor: Elias Charalambous

Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam

Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Soro, Caragea Antrenor: Zeljko Kopic

Rezerve: Roșca, Din, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop

 

