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“Feriți-vă!”. O națională de la Cupa Mondială se antrenează într-o zonă infestată de șerpi cu clopoței

Andrei Nicolae Publicat: 8 iunie 2026, 17:54

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Feriți-vă!. O națională de la Cupa Mondială se antrenează într-o zonă infestată de șerpi cu clopoței

Jucătorii Elveției, în timpul unui antrenament / Instagram @swissnatimen

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Naţionala Elveţiei se antrenează în vederea Cupei Mondiale în California într-o zonă infestată de şerpi, relatează cotidianul Le Matin.

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Feriţi-vă de şerpi“. Acesta nu este un mesaj subliminal în sens figurat. Echipa naţională a Elveţiei trebuie să fie cu adevărat atentă la şerpi în timpul pregătirilor pentru Cupa Mondială din 2026, aşa cum reiese din planul bazei sale de antrenament dezvăluit pe contul oficial de Instagram. De jur împrejurul terenului, există o zonă mare marcată cu roşu: “snake area (n.r. zonă cu șerpi)“.

Măsurile de precauție luate de elvețieni în privința bazei de cantonament

Când a ales tabăra de bază pentru echipa lui Murat Yakin, Federaţia elveţiană de fotbal a optat pentru un hotel în interiorul oraşului San Diego, cu facilităţi sportive, cele ale Jewish Academy, la doar câteva minute distanţă cu maşina sau bicicleta.

Totuşi, jucătorii echipei naţionale a Elveţiei nu vor folosi niciodată acest mijloc de transport. Potrivit Eurosport, autorităţile locale le-au interzis în mod oficial acest lucru din cauza prezenţei şerpilor cu clopoţei veninoşi.

 
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California de Sud este cunoscută pentru abundenţa sa de şerpi, fiind identificate peste 50 de specii endemice, iar centrul de antrenament nu face excepţie. Acesta este situat în mijlocul unei zone deluroase infestate cu şerpi cu clopoţei.

Staff-ul şi jucătorii sunt desigur conştienţi de această situaţie de câteva săptămâni şi au fost luate toate măsurile de precauţie. Le Matin îşi exprimă speranţa că această situaţie neobişnuită nu va perturba pregătirile Elveţiei pentru Cupa Mondială, unde această naţională are obiective ambiţioase.

Sursa: Agerpres.ro

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