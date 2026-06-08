Daniel Pancu nu glumeşte: încă un jucător adus cu mari speranţe, OUT de la Rapid!

Venirea lui Daniel Pancu la Rapid urmează să producă schimbări importante în lotul formaţiei giuleştene, iar speculaţiile sunt din ce în ce mai intense de la zi la zi.

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După ce s-a vorbit că inclusiv vedeta Alexandru Dobre este pe lista neagră, acum un alt nume pare că nu mai are viitor la Rapid. Talisson, transferat în iarnă de giuleşteni, ar putea să se întoarcă în ţara natală în această vară.

Jucătorul transferat de Rapid în iarnă nu mai e dorit de Daniel Pancu la echipă

Brazilianul Talisson de Almeida este foarte aproape de despărțirea de Rapid București, după doar câteva luni petrecute în Giulești. Atacantul adus în iarna acestui an nu mai intră în planurile noului antrenor, Daniel Pancu, pentru sezonul viitor.

Venirea lui Talisson a fost privită cu optimism de suporterii rapidiști, mai ales că fotbalistul sosise de la Red Bull Bragantino și semnase un contract pe termen lung cu gruparea bucureșteană. Oficialii clubului sperau că brazilianul va aduce un plus în ofensivă și va deveni o piesă importantă în angrenajul echipei.

Realitatea din teren a fost însă diferită. În cele 12 apariții pentru Rapid, Talisson nu a reușit să marcheze și nici să ofere vreo pasă decisivă, prestațiile sale fiind departe de așteptările conducerii și ale fanilor. Reprezentanții jucătorului caută deja soluții pentru revenirea acestuia în Brazilia, notează GSP.