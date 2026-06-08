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Italia şi-a aflat selecţionerul. Nume surpriză

Radu Constantin Publicat: 8 iunie 2026, 14:25

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Italia şi-a aflat selecţionerul. Nume surpriză
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Numirea unui nou selecţioner pe banca Italiei este iminentă. Alegerea finală a șefilor fotbalului italian este Roberto Mancini, în vârstă de 61 de ani.

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Jurnalistul italian Nicolo Schira susţine că Roberto Mancini a bătut deja palma cu Federaţia din Italia şi va semna un contract până în 2030.

El va încasa un salariu de 2 milioane de euro pe sezon.

Mancini este nimeni altul decât cel care a cucerit ultimul trofeu cu Italia, Campionatul European din 2021. Mandatul său s-a întins pe perioada 2018-2023, cu 58 de meciuri: 38 de victorii, 12 remize și 8 eșecuri.

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Totuși, în mandatul său se regăsește și un eșec major, ratarea calificării la Cupa Mondială din Qatar, după 0-1 cu Macedonia de Nord în semifinalele barajului.

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