Italia şi-a aflat selecţionerul. Nume surpriză

Numirea unui nou selecţioner pe banca Italiei este iminentă. Alegerea finală a șefilor fotbalului italian este Roberto Mancini, în vârstă de 61 de ani.
Jurnalistul italian Nicolo Schira susţine că Roberto Mancini a bătut deja palma cu Federaţia din Italia şi va semna un contract până în 2030.
El va încasa un salariu de 2 milioane de euro pe sezon.
Roberto #Mancini is one step away to return on #Italy National Team’s bench. Ready a contract until 2030 (€2M/year). #transfers 🇮🇹 https://t.co/1ZGUhyJrH6
— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2026
Mancini este nimeni altul decât cel care a cucerit ultimul trofeu cu Italia, Campionatul European din 2021. Mandatul său s-a întins pe perioada 2018-2023, cu 58 de meciuri: 38 de victorii, 12 remize și 8 eșecuri.
Totuși, în mandatul său se regăsește și un eșec major, ratarea calificării la Cupa Mondială din Qatar, după 0-1 cu Macedonia de Nord în semifinalele barajului.
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