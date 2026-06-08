Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Liga 1! Roș-albaștrii, devansați de Universitatea Craiova

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Liga 1! Roș-albaștrii, devansați de Universitatea Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 8 iunie 2026, 19:17

Comentarii
FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Liga 1! Roș-albaștrii, devansați de Universitatea Craiova

Imagine din meciul Universitatea Craiova - FCSB / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB a avut un sezon sub așteptări, echipa ajungând pentru prima dată în play-out-ul Ligii 1. Deși și-a salvat sezonul pe final calificându-se în preliminariile Conference League după barajul contra lui Dinamo, echipa roș-albastră a fost “taxată” de specialiștii de la transfermarkt.com, care i-au scăzut cota totală de piață. Universitatea Craiova a fost cea care a avut de câștigat de pe urma acestei schimbări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii de la FCSB au avut de suferit pe plan individual după ce au evoluat sub nivelul lor în stagiunea 2025/26. După finalul sezonului, cei de la transfermarkt.com au actualizat cotele tuturor fotbaliștilor din Liga 1, iar valoarea unor jucători roș-albaștri a scăzut.

Universitatea Craiova, cotată în prezent la 34,5 milioane de euro

Acest lucru a cauzat schimbarea ierarhiei din Liga 1 în privința celor mai valoroase echipe în materie de cote de piață. Dacă până acum FCSB a fost lider în clasament, acum echipa lui Marius Baciu a coborât pe locul secund, fiind devansată de Universitatea Craiova.

Oltenii au făcut un sezon fabulos și au câștigat titlul și Cupa României, iar cota totală de piață a clubului a crescut la 34,5 milioane de euro. De cealaltă parte, cea a FCSB-ului a ajuns la 31, 3 milioane de euro. Podiumul e completat de Rapid, cu 27,9 milioane.

Restul participantelor din play-off-ul Ligii 1 au următoarele cote:

Reclamă
Reclamă
  • CFR Cluj – 22,7 milioane
  • Dinamo – 19,9 milioane
  • Universitatea Cluj – 18,9 milioane
  • FC Argeș – 11,9 milioane

Odată cu schimbările de pe site-ul de specialitate, există un nou lider și în clasamentul celor mai valoroși jucători, iar acesta este Ștefan Baiaram, cotat la 5 milioane de euro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Observator
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon
Fanatik.ro
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon
19:57

Jucătorul emblematic al lui Liverpool se retrage la 31 de ani: “Mi-am trăit visurile din copilărie”
19:53

Roger Federer revine şi el pe terenul de tenis. Anunţul oficial
19:43

Primul mesaj al lui Christian Eriksen după ce s-a prăbuşit din nou pe teren la meciul Danemarca – Ucraina
19:01

Daniel Pancu nu glumeşte: încă un jucător adus cu mari speranţe, OUT de la Rapid!
18:43

Antrenorul învins de FCSB, demis chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat
18:36

Lamine Yamal “a dat cărțile pe față” la un an după ce a pierdut Balonul de Aur 2025: “Credeam că o să câștig eu”
Vezi toate știrile
1 Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!” 2 Florentino Perez, victorie categorică la alegerile pentru președinția lui Real Madrid: „Este o zi fericită!” Mesajul lui Mourinho 3 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 4 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 5 Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic 6 Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”. Şi Mihai Stoica confirmă!
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat