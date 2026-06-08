FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Liga 1! Roș-albaștrii, devansați de Universitatea Craiova

FCSB a avut un sezon sub așteptări, echipa ajungând pentru prima dată în play-out-ul Ligii 1. Deși și-a salvat sezonul pe final calificându-se în preliminariile Conference League după barajul contra lui Dinamo, echipa roș-albastră a fost “taxată” de specialiștii de la transfermarkt.com, care i-au scăzut cota totală de piață. Universitatea Craiova a fost cea care a avut de câștigat de pe urma acestei schimbări.
Jucătorii de la FCSB au avut de suferit pe plan individual după ce au evoluat sub nivelul lor în stagiunea 2025/26. După finalul sezonului, cei de la transfermarkt.com au actualizat cotele tuturor fotbaliștilor din Liga 1, iar valoarea unor jucători roș-albaștri a scăzut.
Universitatea Craiova, cotată în prezent la 34,5 milioane de euro
Acest lucru a cauzat schimbarea ierarhiei din Liga 1 în privința celor mai valoroase echipe în materie de cote de piață. Dacă până acum FCSB a fost lider în clasament, acum echipa lui Marius Baciu a coborât pe locul secund, fiind devansată de Universitatea Craiova.
Oltenii au făcut un sezon fabulos și au câștigat titlul și Cupa României, iar cota totală de piață a clubului a crescut la 34,5 milioane de euro. De cealaltă parte, cea a FCSB-ului a ajuns la 31, 3 milioane de euro. Podiumul e completat de Rapid, cu 27,9 milioane.
Restul participantelor din play-off-ul Ligii 1 au următoarele cote:
- CFR Cluj – 22,7 milioane
- Dinamo – 19,9 milioane
- Universitatea Cluj – 18,9 milioane
- FC Argeș – 11,9 milioane
Odată cu schimbările de pe site-ul de specialitate, există un nou lider și în clasamentul celor mai valoroși jucători, iar acesta este Ștefan Baiaram, cotat la 5 milioane de euro.
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