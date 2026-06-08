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Lamine Yamal “a dat cărțile pe față” la un an după ce a pierdut Balonul de Aur 2025: “Credeam că o să câștig eu”

Andrei Nicolae Publicat: 8 iunie 2026, 18:36

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Lamine Yamal a dat cărțile pe față la un an după ce a pierdut Balonul de Aur 2025: Credeam că o să câștig eu

Lamine Yamal, la un meci al Barcelonei / Profimedia

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Lamine Yamal a publicat recent un videoclip pe canalul său de YouTube în cadrul căruia a răspuns mai multor întrebări înainte de startul Cupei Mondiale. Printre altele, tânărul superstar de la Barcelona a vorbit și despre “cursa” pentru Balonul de Aur din 2025, unde a încheiat pe poziția secundă, în spatele lui Ousmane Dembele.

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Lamine Yamal a fost extrem de aproape să câștige Balonul de Aur la doar 18 ani în 2025, însă fotbalistul spaniol a fost devansat de Ousmane Dembele în cursa pentru prestigiosul trofeu individual. Starul de la PSG a ieșit în evidență în campania “triplei” istorice a echipei din “hexagon” culminată cu triumful din finala UCL contra lui Inter, un aspect important care a contat în votul jurnaliștilor de la France Football.

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La aproximativ un an distanță de la ceremonia care a avut loc pe 22 septmbrie 2025 la Theatre du Chatelet, Yamal a discutat despre acel Balon de Aur câștigat de Dembele și a mărturisit că a trăit cu impresia că el va ridica trofeul. În acel an, puștiul Barcelonei avusese un an formidabil alături de catalani, semnând 18 goluri și 25 de pase decisive într-o stagiune în care echipa sa a câștigat campionatul, Cupa Regelui, Supercupa Spaniei și a ajuns în semifinalele UCL.

Cu toate acestea, Yamal consideră că eșecul său în cursa pentru Balonul de Aur din 2025 a fost mai degrabă un beneficiu pentru el, fiind de părere că nu s-ar fi bucurat cum trebuie de trofeu la acea vârstă. Extrema dreaptă de pe Camp Nou a dat de înțeles totuși că nu ar spune “nu” acestei distincții la finalul actualului sezon.

Sincer, să fiu sincer, în ziua aia credeam că o să câștig eu prin prisma lucrurilor multe care s-au întâmplat. Cred că a fost foarte bine pentru mine că Dembele a câștigat.

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Pe lângă faptul că am crescut pe plan personal, nu cred că era momentul potrivit pentru mine să câștig, pentru că încă eram un copil și probabil nu aș fi apreciat ce înseamnă să câștigi un Balon de Aur.

De asemenea, eu și Dembele ne înțelegem foarte bine. Am ieșit cu el, am vorbit cu el mult. Ziua următoare am vorbit cu el, m-a întrebat ce fac, deci m-a ajutat să cresc pe plan personal cu adevărat.

M-a și ajutat să îmi revin, pentru că nu mă aflam într-o situație bună și m-am maturizat mult de atunci. Am schimbat multe lucruri în viața mea și sunt foarte fericit pentru Ous. Să vedem dacă anul ăsta e al meu“, a spus Lamine Yamal.

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În acest sezon, fotbalistul Barcelonei a adunat 24 de goluri și 18 pase decisive în 45 de meciuri, iar un rol extrem de important în vederea câștigării Balonului de Aur îl poate avea parcursul pe care îl va avea alături de Spania la Campionatul Mondial.

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