Lamine Yamal “a dat cărțile pe față” la un an după ce a pierdut Balonul de Aur 2025: “Credeam că o să câștig eu”

Lamine Yamal a publicat recent un videoclip pe canalul său de YouTube în cadrul căruia a răspuns mai multor întrebări înainte de startul Cupei Mondiale. Printre altele, tânărul superstar de la Barcelona a vorbit și despre “cursa” pentru Balonul de Aur din 2025, unde a încheiat pe poziția secundă, în spatele lui Ousmane Dembele.

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Lamine Yamal a fost extrem de aproape să câștige Balonul de Aur la doar 18 ani în 2025, însă fotbalistul spaniol a fost devansat de Ousmane Dembele în cursa pentru prestigiosul trofeu individual. Starul de la PSG a ieșit în evidență în campania “triplei” istorice a echipei din “hexagon” culminată cu triumful din finala UCL contra lui Inter, un aspect important care a contat în votul jurnaliștilor de la France Football.

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Yamal credea că va câștiga Ballon d’or 2025. Ce spune totuși spaniolul despre acea seară

La aproximativ un an distanță de la ceremonia care a avut loc pe 22 septmbrie 2025 la Theatre du Chatelet, Yamal a discutat despre acel Balon de Aur câștigat de Dembele și a mărturisit că a trăit cu impresia că el va ridica trofeul. În acel an, puștiul Barcelonei avusese un an formidabil alături de catalani, semnând 18 goluri și 25 de pase decisive într-o stagiune în care echipa sa a câștigat campionatul, Cupa Regelui, Supercupa Spaniei și a ajuns în semifinalele UCL.

Cu toate acestea, Yamal consideră că eșecul său în cursa pentru Balonul de Aur din 2025 a fost mai degrabă un beneficiu pentru el, fiind de părere că nu s-ar fi bucurat cum trebuie de trofeu la acea vârstă. Extrema dreaptă de pe Camp Nou a dat de înțeles totuși că nu ar spune “nu” acestei distincții la finalul actualului sezon.

“Sincer, să fiu sincer, în ziua aia credeam că o să câștig eu prin prisma lucrurilor multe care s-au întâmplat. Cred că a fost foarte bine pentru mine că Dembele a câștigat.