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Refuz după refuz pentru FCSB: “Nu ar aduce vreun rezultat pozitiv”

Mihai Alecu Publicat: 8 iunie 2026, 17:46

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Refuz după refuz pentru FCSB: Nu ar aduce vreun rezultat pozitiv

Adrian Mihalcea nu ar accepta o propunere de la FCSB. Foto: Sport Pictures

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Sezonul de Liga 1 s-a încheiat după meciurile de baraj, unul dintre acestea fiind şi duelul dintre Dinamo şi FCSB, care a stabilit ce echipă merge în preliminariile Conference League.

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Formaţia roş-albastră a reuşit să se impună şi astfel şi-a asigurat participarea în cupele europene, asta în ciuda faptului că a încheiat stagiunea pe locul 8 în play-out.

Adrian Mihalcea nu ar lua în calcul o ofertă venită de la FCSB şi a explicat motivele

Interesant este că FCSB nu a fost prima în play-out, echipa bucureşteană fiind întrecută de UTA, echipă pregătită de Adrian Mihalcea. Tehnicianul a fost extrem de apreciat pentru ceea ce a făcut la gruparea arădeană a fost întrebat dacă ar accepta o propunere de la echipa lui Gigi Becali, iar răspunsul a fost clar.

„Nu, nu m-aş simţi confortabil şi cred că niciodată nu ar veni o propunere din partea lor. N-ar face decât să-şi atragă antipatia unei mase mari de suporteri, atât a celor loiali FCSB-ului, cât şi a celor de la Dinamo.

În acelaşi timp, şi eu ar trebui să fac faţă unei presiuni care nu ştiu dacă ar duce la vreun rezultat pozitiv. Ăsta-i primul punct. Plecăm de la faptul că am fost un jucător, cred eu, important al lui Dinamo”, a spus Adrian Mihalcea pentru Orange Sport.

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Adrian Mihalcea a fost dorit de Dinamo

Dinamo tocmai s-a despărţit de Zeljko Kopic, tehnicianul croat care este aproape să semneze un contract fabulos, în Emiratele Arabe Unite, pe un salariu de 1 milion de dolari pe an. Bucureştenii s-au repliat repede şi l-au adus deja pe Nuno Campos, fostul asistent al lui Paulo Fonseca.

Totuşi, pe listă s-au mai aflat şi alţi antrenori, iar unul dintre aceştia a fost Adrian Mihalcea. Tehnicianul a declarat pentru AS.ro că nu ar exclude negocieri cu Dinamo, însă a confirmat că, în mod normal, o să continue proiectul la UTA, pentru că mai are contract un an cu formaţia arădeană.

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Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

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