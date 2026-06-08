Refuz după refuz pentru FCSB: “Nu ar aduce vreun rezultat pozitiv”

Sezonul de Liga 1 s-a încheiat după meciurile de baraj, unul dintre acestea fiind şi duelul dintre Dinamo şi FCSB, care a stabilit ce echipă merge în preliminariile Conference League.

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Formaţia roş-albastră a reuşit să se impună şi astfel şi-a asigurat participarea în cupele europene, asta în ciuda faptului că a încheiat stagiunea pe locul 8 în play-out.

Adrian Mihalcea nu ar lua în calcul o ofertă venită de la FCSB şi a explicat motivele

Interesant este că FCSB nu a fost prima în play-out, echipa bucureşteană fiind întrecută de UTA, echipă pregătită de Adrian Mihalcea. Tehnicianul a fost extrem de apreciat pentru ceea ce a făcut la gruparea arădeană a fost întrebat dacă ar accepta o propunere de la echipa lui Gigi Becali, iar răspunsul a fost clar.

„Nu, nu m-aş simţi confortabil şi cred că niciodată nu ar veni o propunere din partea lor. N-ar face decât să-şi atragă antipatia unei mase mari de suporteri, atât a celor loiali FCSB-ului, cât şi a celor de la Dinamo.

În acelaşi timp, şi eu ar trebui să fac faţă unei presiuni care nu ştiu dacă ar duce la vreun rezultat pozitiv. Ăsta-i primul punct. Plecăm de la faptul că am fost un jucător, cred eu, important al lui Dinamo”, a spus Adrian Mihalcea pentru Orange Sport.