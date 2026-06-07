S-au risipit emoțiile! Marca anunță clar: cine va fi președintele lui Real Madrid, după alegerile de astăzi

Zi mare pentru viitorul clubului Real Madrid! Pentru prima dată în ultimele două decenii, membrii clubului pot să aleagă între doi candidați la președinția lui Real: Florentino Perez și Enrique Riquelme.

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Ambii candidați au venit cu promisiuni care mai de care și cu acuzații la adresa celeilalte tabere.

Florentine Perez, aproape sigur de victorie

Votul a început duminică dimineață în Valdebebas, iar spaniolii de la Marca au ieșit „pe teren” să afle opiniile oamenilor, care este trendul și să încerce să afle cine va câștiga alegerile. Iar rezultatul arată un deznodământ cât se poate de clar: Florentino Perez va rămâne președintele lui Real Madrid!

Aflat la conducerea Realului din 2002, cu o pauză de trei când a fost Calderon președinte, Perez are de două ori mai multe voturi decât Riquelme. Și AS susține că Perez are 61% în acest moment, iar Enrique doar 39%.

Pe site-ul oficial al lui Real Madrid este oferită prezența la secția de vot: 16,82% la ora 13.00, adică 12.651 de membrii votaseră. La ora 17.00, 23,593 votaseră. Adică 31,37% din total. Secția de vot rămâne deschisă până la ora locală 20.00 (22.00 în România).