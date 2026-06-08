Antrenorul învins de FCSB, demis chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat

Antrenorul care a fost învins de FCSB în ultimul sezon de Europa League tocmai a fost demis, chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat cu echipa sa.
Robin van Persie nu o să mai continue le Feyenoord, conducătorii grupării olandeze fiind decişi să găsească o altă variantă de antrenor petru noul sezon, asta după ce formaţia din Rotterdam a terminat pe locul 2 în campionat.
Feyenoord l-a demis pe Robin van Persie
Echipa Feyenoord Rotterdam l-a demis pe antrenorul Robin van Persie, în ciuda faptului că s-a clasat pe locul secund în ultima ediţie a campionatului de fotbal al Olandei. Clubul batav a anunţat vestea demiterii lui van Persie duminică seara, precizând că va începe sezonul 2026-2027 cu “un nou antrenor principal”, fără a dezvălui identitatea acestuia.
Pentru Robin van Persie (42 ani), a doua sa experienţă ca antrenor a durat puţin mai mult de un sezon, fostul internaţional olandez aflându-se la conducerea echipei Feyenoord din februarie 2025. El a pregătit anterior o altă formaţie olandeză, Heerenveen.
Sub comanda lui van Persie, Feyenoord a încheiat sezonul pe locul secund în Eredivisie, la 19 puncte în spatele campioanei PSV Eindhoven. În Europa League, gruparea din Rotterdam nu a reuşit să treacă de prima fază, ocupând locul 29, cu 2 victorii şi 6 înfrângeri, notează agrepres.
Feyenoord, cu Van Persie pe bancă, meci de poveste contra celor de la FCSB
Feyenoord a fost şi în grupa principală din Europa League, acolo unde a jucat la Bucureşti, contra celor de la FCSB. Olandezii au plecat învinşi de către trupa roş-albastră, la capătul unei partide plină de dramatism, încheiată cu un gol venit în prelungiri de la Florin Tănase.
Echipa antrenată atunci de Robin van Persie a avut un avans linştitor, 3-1, cu 20 de minute înainte de finalul confruntării, însă FCSB a reuşit să producă surpriza şi a avut o răbufnire de orgoliu incredibilă, terminată cu un deznodământ fericit pentru români.
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