Antrenorul învins de FCSB, demis chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat

Antrenorul care a fost învins de FCSB în ultimul sezon de Europa League tocmai a fost demis, chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat cu echipa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Robin van Persie nu o să mai continue le Feyenoord, conducătorii grupării olandeze fiind decişi să găsească o altă variantă de antrenor petru noul sezon, asta după ce formaţia din Rotterdam a terminat pe locul 2 în campionat.

Feyenoord l-a demis pe Robin van Persie

Echipa Feyenoord Rotterdam l-a demis pe antrenorul Robin van Persie, în ciuda faptului că s-a clasat pe locul secund în ultima ediţie a campionatului de fotbal al Olandei. Clubul batav a anunţat vestea demiterii lui van Persie duminică seara, precizând că va începe sezonul 2026-2027 cu “un nou antrenor principal”, fără a dezvălui identitatea acestuia.

Pentru Robin van Persie (42 ani), a doua sa experienţă ca antrenor a durat puţin mai mult de un sezon, fostul internaţional olandez aflându-se la conducerea echipei Feyenoord din februarie 2025. El a pregătit anterior o altă formaţie olandeză, Heerenveen.

Sub comanda lui van Persie, Feyenoord a încheiat sezonul pe locul secund în Eredivisie, la 19 puncte în spatele campioanei PSV Eindhoven. În Europa League, gruparea din Rotterdam nu a reuşit să treacă de prima fază, ocupând locul 29, cu 2 victorii şi 6 înfrângeri, notează agrepres.