Home | Fotbal | Fotbal extern | Antrenorul învins de FCSB, demis chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat

Antrenorul învins de FCSB, demis chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat

Mihai Alecu Publicat: 8 iunie 2026, 18:43

Comentarii
Antrenorul învins de FCSB, demis chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat

Robin van Persie, demis de la Feyenoord. Foto: Gettyimages

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Antrenorul care a fost învins de FCSB în ultimul sezon de Europa League tocmai a fost demis, chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat cu echipa sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Robin van Persie nu o să mai continue le Feyenoord, conducătorii grupării olandeze fiind decişi să găsească o altă variantă de antrenor petru noul sezon, asta după ce formaţia din Rotterdam a terminat pe locul 2 în campionat.

Feyenoord l-a demis pe Robin van Persie

Echipa Feyenoord Rotterdam l-a demis pe antrenorul Robin van Persie, în ciuda faptului că s-a clasat pe locul secund în ultima ediţie a campionatului de fotbal al Olandei. Clubul batav a anunţat vestea demiterii lui van Persie duminică seara, precizând că va începe sezonul 2026-2027 cu “un nou antrenor principal”, fără a dezvălui identitatea acestuia.

Pentru Robin van Persie (42 ani), a doua sa experienţă ca antrenor a durat puţin mai mult de un sezon, fostul internaţional olandez aflându-se la conducerea echipei Feyenoord din februarie 2025. El a pregătit anterior o altă formaţie olandeză, Heerenveen.

Sub comanda lui van Persie, Feyenoord a încheiat sezonul pe locul secund în Eredivisie, la 19 puncte în spatele campioanei PSV Eindhoven. În Europa League, gruparea din Rotterdam nu a reuşit să treacă de prima fază, ocupând locul 29, cu 2 victorii şi 6 înfrângeri, notează agrepres.

Reclamă
Reclamă

Feyenoord, cu Van Persie pe bancă, meci de poveste contra celor de la FCSB

Feyenoord a fost şi în grupa principală din Europa League, acolo unde a jucat la Bucureşti, contra celor de la FCSB. Olandezii au plecat învinşi de către trupa roş-albastră, la capătul unei partide plină de dramatism, încheiată cu un gol venit în prelungiri de la Florin Tănase.

Echipa antrenată atunci de Robin van Persie a avut un avans linştitor, 3-1, cu 20 de minute înainte de finalul confruntării, însă FCSB a reuşit să producă surpriza şi a avut o răbufnire de orgoliu incredibilă, terminată cu un deznodământ fericit pentru români.

Meseria dură care îi atrage cu bani frumoşi pe imigranţi în străinătate. Unii câştigă şi 3.200 de euro pe lunăMeseria dură care îi atrage cu bani frumoşi pe imigranţi în străinătate. Unii câştigă şi 3.200 de euro pe lună
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Observator
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon
Fanatik.ro
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon
19:43

Primul mesaj al lui Christian Eriksen după ce s-a prăbuşit din nou pe teren la meciul Danemarca – Ucraina
19:17

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Liga 1! Roș-albaștrii, devansați de Universitatea Craiova
19:01

Daniel Pancu nu glumeşte: încă un jucător adus cu mari speranţe, OUT de la Rapid!
18:36

Lamine Yamal “a dat cărțile pe față” la un an după ce a pierdut Balonul de Aur 2025: “Credeam că o să câștig eu”
17:54

“Feriți-vă!”. O națională de la Cupa Mondială se antrenează într-o zonă infestată de șerpi cu clopoței
17:46

Refuz după refuz pentru FCSB: “Nu ar aduce vreun rezultat pozitiv”
Vezi toate știrile
1 Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!” 2 Florentino Perez, victorie categorică la alegerile pentru președinția lui Real Madrid: „Este o zi fericită!” Mesajul lui Mourinho 3 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 4 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 5 Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic 6 Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”. Şi Mihai Stoica confirmă!
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat