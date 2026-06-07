„Trebuie să vorbesc cu el!” Mesajul cutremurător al selecționerului, după ce Eriksen s-a prăbușit pe gazon

Pentru a doua oară în carieră, Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon din cauza unor probleme cardiace. După ce a primit un tratament salvator pe teren, Eriksen a fost echipat ulterior cu un dispozitiv defibrilator cardioverter implantabil (ICD), un tip de stimulator cardiac destinat să prevină stopurile cardiace fatale prin descărcarea unui şoc pentru a restabili ritmul cardiac regulat.
Selecționerul Danemarcei, Brian Riemer, a fost unul dintre primii care au reacționat când l-au văzut pe Eriksen la pământ la meciul cu Ucraina. El a gesticulat imediat către medicul echipei să fugă pe gazon către jucător.
„A fost un moment extrem de șocant pentru toată lumea. Cel mai important lucru a fost, bineînțeles, să primim vești despre Christian. Situația a fost gestionată excelent de medicul nostru, Morten Boesen, care ne-a transmis că Christian este bine. Acesta a fost singurul lucru care a contat cu adevărat. Având în vedere ceea ce a trăit această echipă națională în trecut și fără să știm atunci exact care este starea lui Christian, am realizat imediat că fotbalul devenise complet lipsit de importanță. Nici jucătorii, nici stafful nu mai aveau cum să continue meciul.
Desigur, vom pune la dispoziție tot sprijinul profesional necesar. Jucătorii au fost informați că au la cine să apeleze dacă simt nevoia, fie că vorbim despre sprijin uman, fie despre ajutor specializat” a declarat Brian Riemer pentru TV 2.
Selecționerul danez a cerut oprirea meciului
Selecționerul danez a mers și la conferința de presă unde a explicat cât de apropiat este de Christian Eriksen, dar și faptul că el a insistat ca partida amicală să nu se mai reia.
„Nu mai aveam nimic în minte. Abia aștept să-l văd. Chiar acum, imediat ce am ocazia, merg la el. Simt că am nevoie să-l văd și să stau de vorbă cu el. Este un om care a însemnat enorm pentru mine. Există jucători de care te apropii mai mult decât de alții, iar el este unul dintre ei. Am devenit foarte apropiați după tot ce a trăit atunci. Este o persoană cu care simt că am o relație foarte bună și pe care o cunosc foarte bine. De aceea, ceea ce s-a întâmplat m-a afectat profund și încă mă apasă foarte tare.
Eu am preluat controlul situației, am discutat cu selecționerul Ucrainei și cu arbitrul. Le-am transmis clar că noi nu mai voiam să reluăm meciul. Știam că ceea ce s-a întâmplat pe Parken în urmă cu cinci ani încă îi afectează profund pe mulți dintre jucător. Totul s-a desfășurat exact cum trebuia. Am decis să oprim partida. Din punctul nostru de vedere, hotărârea a fost luată foarte repede și am întâlnit multă înțelegere atât din partea arbitrului, cât și a selecționerului Ucrainei. Pentru noi a fost o decizie simplă: meciul trebuia oprit” a spus selecționerul Danemarcei la conferința de presă.
Ce s-a întâmplat în vestiar după moment
Fostul jucător de la Tottenham sau Bayern, Hojbjerg, a povestit ce a urmat în vestiar după momentul șocant în care Eriksen s-a prăbușit pe gazon.
„În acest moment, nu contează cum mă simt eu. Cel mai important este ca Christian și familia lui să fie bine. După ce s-a întâmplat totul, am mers în vestiar și am stat de vorbă împreună. Acum fiecare încearcă să proceseze ce s-a întâmplat și să discute despre asta cu ceilalți. Unii au nevoie să vorbească cu familiile lor. Alții preferă puțină liniște. Evident că astfel de momente trezesc amintiri.
Era un aut de margine și mă îndreptam liniștit spre tușă. M-am întors și l-am văzut pe Christian căzând. În acel moment știm cu toții ce poate însemna asta, iar reacția a fost imediată și plină de respect. Nu pot decât să îi laud pe cei care au intervenit. Christian a părăsit terenul pe propriile picioare și, în afară de asta, nu pot spune prea multe. Este un șoc pentru toată lumea. Cel mai important este că Christian este bine” a spus căpitanul echipei Danemarcei, Pierre-Emile Hojbjerg.
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