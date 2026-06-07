„Trebuie să vorbesc cu el!” Mesajul cutremurător al selecționerului, după ce Eriksen s-a prăbușit pe gazon

Jucătorii celor două naționale, Ucraina și Danemarca, au făcut un cerc în jurul lui Christian Eriksen cât timp a primit îngrijiri medicale / bold.dk

Pentru a doua oară în carieră, Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon din cauza unor probleme cardiace. După ce a primit un tratament salvator pe teren, Eriksen a fost echipat ulterior cu un dispozitiv defibrilator cardioverter implantabil (ICD), un tip de stimulator cardiac destinat să prevină stopurile cardiace fatale prin descărcarea unui şoc pentru a restabili ritmul cardiac regulat.

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Selecționerul Danemarcei, Brian Riemer, a fost unul dintre primii care au reacționat când l-au văzut pe Eriksen la pământ la meciul cu Ucraina. El a gesticulat imediat către medicul echipei să fugă pe gazon către jucător.

„A fost un moment extrem de șocant pentru toată lumea. Cel mai important lucru a fost, bineînțeles, să primim vești despre Christian. Situația a fost gestionată excelent de medicul nostru, Morten Boesen, care ne-a transmis că Christian este bine. Acesta a fost singurul lucru care a contat cu adevărat. Având în vedere ceea ce a trăit această echipă națională în trecut și fără să știm atunci exact care este starea lui Christian, am realizat imediat că fotbalul devenise complet lipsit de importanță. Nici jucătorii, nici stafful nu mai aveau cum să continue meciul.

Desigur, vom pune la dispoziție tot sprijinul profesional necesar. Jucătorii au fost informați că au la cine să apeleze dacă simt nevoia, fie că vorbim despre sprijin uman, fie despre ajutor specializat” a declarat Brian Riemer pentru TV 2.

Selecționerul danez a cerut oprirea meciului

Selecționerul danez a mers și la conferința de presă unde a explicat cât de apropiat este de Christian Eriksen, dar și faptul că el a insistat ca partida amicală să nu se mai reia.