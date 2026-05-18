„Nebunie” înaintea ultimei etape: acum doi ani s-au bătut la titlu cu Real și Barça, acum sunt la un pas de retrogradare

Ionuţ Axinescu Publicat: 18 mai 2026, 12:43

Înaintea ultimei etape, La Liga „fierbe” în zona retrogradării, unde se dă o luptă mai tensionată ca niciodată. Oviedo este deja căzută matematic în Segunda División, iar cinci echipe se bat pentru a evita celelalte două locuri care duc în a doua ligă.

Alavés și Sevilla, multă vreme amenințate cu retrogradarea de-a lungul acestui sezon, s-au salvat matematic la capătul rundei a 37-a. Dar „chinul” continuă pentru cinci echipe.

Girona, de la lupta la titlu la retrogradare

Surpriză neplăcută a stagiunii este Girona, care se află pe loc retrogradabil înaintea etapei a 38-a. În urmă cu doar doi ani, catalanii s-au bătut la titlu în Spania până spre finalul campionatului. Mai mult, în opt dintre cele 38 de etape au fost lideri în La Liga, terminând în cele din urmă pe poziția a treia. În plus, anul trecut, Girona a jucat în grupa Ligii Campionilor.

Echipa antrenată de Míchel are 40 de puncte, iar în ultima rundă o primește pe Elche, acasă. Se salvează în cazul unei victorii, dar situația nu e atât de simplă, în contextul în care Elche își joacă, la rândul ei, locul în La Liga pe stadionul Montilivi.

Muriqi a marcat 22 de goluri, dar Mallorca e ca și retrogradată

O altă perdantă a sezonului pare să fie Real Mallorca lui Vedat Muriqi, al doilea golgheter al campionatului, cu 22 de goluri, cu două mai puține decât Kylian Mbappé. Echipă cu buget de mijlocul clasamentului, Mallorca este ca și retrogradată înaintea ultimei runde. Cu doar 39 de puncte, insularilor nu le ajunge o victorie cu Oviedo, acasă, ci au nevoie să se alinieze planetele în favoarea lor.

La final, echipele cu același număr de puncte vor fi departajate de meciurile directe, criterii la care formația din Baleare nu stă bine deloc. Pentru a se salva, Mallorca are nevoie ca Levante să nu piardă în deplasare, cu Betis, iar Elche și Osasuna, care joacă la Getafe, să piardă.

Levante are cele mai mari șanse de salvare

Dintre toate cele cinci echipe amenințate, cel mai bine stă Levante. Culmea, formația din Valencia părea deja „îngropată” în urmă cu câteva etape, dar și-a revenit aproape miraculos. Chiar dacă ar pierde în ultima etapă, la Sevilla, cu Betis, Levante are toate șansele să rămână în La Liga.

În fine, Osasuna, care la un moment visa chiar la cupele europene, nu stă tocmai „roz”. Cei din Pamplona se salvează dacă nu pierd în deplasarea de la Getafe, dar tremură în cazul unui eșec.

