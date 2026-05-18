„Nebunie” înaintea ultimei etape: acum doi ani s-au bătut la titlu cu Real și Barça, acum sunt la un pas de retrogradare

Înaintea ultimei etape, La Liga „fierbe” în zona retrogradării, unde se dă o luptă mai tensionată ca niciodată. Oviedo este deja căzută matematic în Segunda División, iar cinci echipe se bat pentru a evita celelalte două locuri care duc în a doua ligă.

Alavés și Sevilla, multă vreme amenințate cu retrogradarea de-a lungul acestui sezon, s-au salvat matematic la capătul rundei a 37-a. Dar „chinul” continuă pentru cinci echipe.

Girona, de la lupta la titlu la retrogradare

Surpriză neplăcută a stagiunii este Girona, care se află pe loc retrogradabil înaintea etapei a 38-a. În urmă cu doar doi ani, catalanii s-au bătut la titlu în Spania până spre finalul campionatului. Mai mult, în opt dintre cele 38 de etape au fost lideri în La Liga, terminând în cele din urmă pe poziția a treia. În plus, anul trecut, Girona a jucat în grupa Ligii Campionilor.

Echipa antrenată de Míchel are 40 de puncte, iar în ultima rundă o primește pe Elche, acasă. Se salvează în cazul unei victorii, dar situația nu e atât de simplă, în contextul în care Elche își joacă, la rândul ei, locul în La Liga pe stadionul Montilivi.