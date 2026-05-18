Sperietură pentru PSG înainte de finala Champions League: s-a accidentat Ousmane Dembele

Dan Roșu Publicat: 18 mai 2026, 11:24

Ousmane Dembele, în timpul unui meci - Getty Images

Ousmane Dembele a fost nevoit să părăsească terenul de joc în timpul meciului jucat de Paris Saint-Germain împotriva lui Paris FC, cu două săptămâni înainte de finala Ligii Campionilor cu Arsenal, o sursă apropiată vestiarului parizian sugerând că acesta a suferit o “contractură”, relatează AFP.

Vizibil accidentat, câştigătorul “Balonului de Aur” a fost înlocuit de Goncalo Ramos în min. 27 şi a intrat direct în vestiarul de pe Stade Jean-Bouin.

El a solicitat o înlocuire în timpul unei întreruperi a jocului, iar până atunci nu s-au observat semne de accidentare. Jucătorul, care este adesea afectat de probleme la coapsă, nu şchiopăta când a părăsit terenul.

Potrivit unei surse apropiate vestiarului, se pare că este vorba de o “contractură”, iar atacantul francez a fost înlocuit ca măsură de precauţie. El va fi supus unor teste luni pentru a se stabili natura exactă a accidentării sale.

“Nimic de spus despre Ousmane, va trebui să aşteptăm până mâine (luni) ca să ştim sigur, dar cred că e doar oboseală”, a declarat Luis Enrique la conferinţa de presă.

“Ceea ce spunem astăzi sunt doar speculaţii, dar nu cred că e complicat şi mai sunt două săptămâni” până la finala Ligii Campionilor, a adăugat el.

Campioana PSG a fost învinsă surprinzător de concitadina Paris FC, cu scorul de 2-1, duminică, pe Stade Jean-Bouin, în ultima etapă din Ligue 1.

Barcola a deschis scorul pentru campioana Europei (50), dar gazdele au reuşit să smulgă victoria pe final, graţie dublei lui Gory (76, 90+4).

