Mirel Rădoi, făcut praf în Turcia după ce a pierdut toate meciurile: “Rămas bun într-un mod trist”

Mirel Rădoi a revenit în ţară, după ce campionatul din Turcia a luat sfârşit. Gaziantep a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei Başakşehir. A fost cea de-a patra înfrângere consecutivă a lui Mirel Rădoi de când a preluat echipa. Gaziantep a încheiat sezonul pe locul 12, cu 37 de puncte.

Mandalul lui Mirel Rădoi a început cum nu se mai poate de prost, iar presa din Turcia l-a taxat pentru parcursul slab.

”Gaziantep și-a luat rămas bun de la fani într-un mod foarte trist! Gaziantep a încheiat sezonul slab, după ce a pierdut acasă cu 1-2 în fața lui Bașakșehir, în ultima etapă.

Deși echipa a dat dovadă de o oarecare eficiență în fața fanilor, nu a reușit să obțină rezultatul dorit.

Gaziantep, care a avut rezultate inconsistente, mai ales în a doua jumătate a sezonului, a cunoscut o altă dezamăgire pe final.