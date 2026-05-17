Mirel Rădoi, făcut praf în Turcia după ce a pierdut toate meciurile: “Rămas bun într-un mod trist”

Mirel Rădoi a revenit în ţară, după ce campionatul din Turcia a luat sfârşit. Gaziantep a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa formaţiei Başakşehir. A fost cea de-a patra înfrângere consecutivă a lui Mirel Rădoi de când a preluat echipa. Gaziantep a încheiat sezonul pe locul 12, cu 37 de puncte.
Mandalul lui Mirel Rădoi a început cum nu se mai poate de prost, iar presa din Turcia l-a taxat pentru parcursul slab.
”Gaziantep și-a luat rămas bun de la fani într-un mod foarte trist! Gaziantep a încheiat sezonul slab, după ce a pierdut acasă cu 1-2 în fața lui Bașakșehir, în ultima etapă.
Deși echipa a dat dovadă de o oarecare eficiență în fața fanilor, nu a reușit să obțină rezultatul dorit.
Gaziantep, care a avut rezultate inconsistente, mai ales în a doua jumătate a sezonului, a cunoscut o altă dezamăgire pe final.
Sub conducerea lui Mirel Rădoi, care a fost numit recent ca antrenor principal, Gaziantep a jucat slab și nu a reușit să acumuleze niciun punct în patru meciuri!
Noul antrenor nu a reușit să obțintă nicio victorie până acum, iar sezonul s-a încheiat urât.
Restructurarea echipei din sezonul următor este acum doar la stadiul de speculații”, au scris turcii.
- Eroarea uriașă de arbitraj care l-a scos din sărite pe Neymar! Brazilianul a luat „foc” în Santos – Coritiba 0-3
- Virgil Ghiță a ratat dramatic barajul pentru Bundesliga! Meci de infarct între Hannover și Nurnberg
- Dennis Man, gol și assist în PSV – Twente 5-1! Ce notă a primit starul român, în ultimul meci al sezonului
- Patru români, campioni în Ungaria. Succes istoric, după o hegemonie de şapte ani a lui Ferencvaros
- Dezastru pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. A patra înfrângere la rând, în ultima etapă din Turcia