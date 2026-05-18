Crețu l-a uitat pe Rădoi și îl laudă pe Coelho: “A adus liniștea. Înainte de a fi un antrenor bun, trebuie să fii și un om bun”

Universitatea Craiova a reușit eventul, cu Filipe Coelho pe bancă. Portughezul a preluat trupa din Bănie în plin sezon, după ce Mirel Rădoi a decis să plece.
Chiar dacă multe voci l-au contestat pe Coelho, pas cu pas s-a impus și i-a făcut campioni pe alb-albaștri.
Alexandru Crețu a avut un mesaj indirect pentru contestatarii antrenorului de la Universitatea Craiova. Mijlocașul spune că Filipe Coelho a adus liniștea la Știința.
„Haideți să vă spun ceva. Liniște, un cuvânt important de menționat. Mister a adus liniștea asta, de care spuneți cu toții, prin calmul lui și cred că, înainte de a fi un antrenor bun, trebuie să fii și un om bun. Asta e cel mai important pentru un antrenor. Suntem fericiți. Am muncit astfel încât să merităm aceste rezultate și chiar ne simțim bine împreună”, spunea Alexandru Crețu, citat de 3minute.net.
