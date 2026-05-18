Radu Constantin Publicat: 18 mai 2026, 9:05

Cristi Chivu a sărbătorit titlul în Italia purtând casca folosită după accidentarea gravă suferită la cap!
A fost atmosferă de sărbătoare la Milano pentru Inter Milan, după remiza cu Hellas Verona, scor 1-1, în penultima etapă din Serie A. Partida de pe stadionul „Meazza” nu mai avea miză, deoarece nerazzurrii își asiguraseră deja titlul de campioană, în timp ce adversarii erau matematic retrogradați.

La finalul jocului, elevii lui Cristi Chivu au primit trofeul și medaliile de campioni, iar petrecerea a continuat minute bune pe gazon, în fața zecilor de mii de suporteri veniți să celebreze un nou succes istoric al clubului milanez.

Ulterior, sărbătoarea s-a mutat pe străzile din Milano, unde echipa a participat la o paradă spectaculoasă cu autocarul descoperit. Mii de fani au colorat orașul în negru și albastru și au cântat alături de favoriți până târziu în noapte.

Printre cei mai apreciați oameni ai serii s-a numărat și Cristian Chivu. Fostul internațional român a oferit un moment emoționant în timpul celebrării, când a decis să poarte din nou celebra cască de protecție utilizată după accidentarea gravă suferită într-un meci Inter – Chievo, disputat pe 6 ianuarie 2010.

Cristi Chivu poartă casca folosită după accidentarea gravă suferită la cap

„Am fumat deja câteva țigări. Este o seară lungă și ne vom bucura de ea la maximum, pentru că o merităm”, a declarat Chivu pe stadion, înainte ca fiesta să continue pe străzile orașului.

