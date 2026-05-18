Cui îi datorează Craiova titlul, lui Coelho sau lui Mirel Rădoi? Verdictul lui Sorin Cârțu: “Un merit foarte”

Mirel Rădoi sau Filipe Coelho? Cine a adus eventul în Bănie, de fapt? Sorin Cârțu crede că fiecare antrenor are meritul lui, dar legenda Băniei crede că portughezul a reușit să depășească niște momente psihologice grele cu echipa, care au dus la performanța de a cuceri campionatul.

„Rădoi a fost în prima parte a campionatului, a făcut un număr de puncte, iar acelea au contribuit la totalul cu care am intrat în play-off. De acolo, toate punctele obținute în retur și play-off i s-au datorat lui Coelho, că el a fost antrenor și s-a comportat extraordinar, în contextul în care a câștigat campionatul. Analizele celelalte trebuie să le facă restul, anume pe ce loc a lăsat echipa Rădoi și ce a reușit Coelho.

Între ei a fost o simbioză preț de mult timp. A fost o simbioză foarte bună între ce a făcut Rădoi și ce a realizat Coelho. Până la urmă, să ne gândim că au fost niște meciuri foarte grele peste care a trecut echipa aceasta, iar pe bancă se afla Coelho. A trecut peste niște momente foarte grele. Mă gândesc la 4-1 cu Farul, înfrângerea din play-off cu FC Argeș și la meciul cu U Cluj, când am pierdut cu 4-0”, a declarat Sorin Cârțu, citat de Fanatik.ro.

Cârțu crede că Filipe Coelho a reușit să aducă liniștea la echipă, iar rezultatele au venit. Mai mult, portughezul a fost privit cu neîncredere de toată lumea în momentul în care a fost instalat și a reușit să se impună cu fiecare rezultat.

„Coelho are un merit foarte, foarte mare! Acum nu mă bag în procente, să spun că are 25-75%. Comentariile trebuie făcute de alții. Despre ce vorbim, acum antrenor e Coelho! El s-a comportat mai bine de la meci la meci, a căpătat experiență. Când a venit la noi, lumea i-a citit CV-ul și era mai mult decât reticentă, însă de la meci la meci s-a adaptat, a învățat bine și repede ce înseamnă fotbalul românesc și a acționat în consecință. Are un merit mare!