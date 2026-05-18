Dan Roșu Publicat: 18 mai 2026, 11:45

Antoine Griezmann le-a cerut scuze fanilor lui Atletico pentru că a jucat la rivala Barcelone: Am făcut o greşeală

Antoine Griezmann - Profimedia Images

După ce a primit un omagiu emoţionant din partea publicului de pe Metropolitano cu ocazia ultimului său meci pe teren propriu cu Atlético Madrid, Antoine Griezmann a luat cuvântul duminică la microfonul stadionului. Vizibil emoţionat, atacantul francez şi-a cerut scuze faţă de fanii săi pentru că s-a transferat la FC Barcelona în 2019.

Antoine Griezmann şi-a cerut scuze

Antoine Griezmann a jucat ultimele sale minute în faţa publicului de la Atlético Madrid, în meciul împotriva Gironei (1-0). În timp ce a disputat al 500-lea meci din Liga în tricoul rojiblanco, campionul mondial francez, cel mai bun marcator din istoria clubului Atlético cu 212 goluri, a fost sărbătorit ca un erou sub privirile soţiei şi ale celor patru copii ai săi, alături de care a păşit pe gazonul stadionului Metropolitano pentru ultima oară, cu banderola de căpitan la braţ.

Foarte emoţionat, „Grizi” a luat cuvântul la microfonul stadionului. „Mă doare capul de atâta plâns!”, a spus el mai întâi. „E adevărat că nu am reuşit să câştig nici Liga, nici Liga Campionilor, dar ceea ce primesc în seara aceasta, afecţiunea voastră, valorează mult mai mult, şi o voi păstra cu mine toată viaţa.”

Simeone a salutat un „adevărat geniu al fotbalului”

Ajuns la Madrid în 2014 de la Real Sociedad, Antoine Griezmann a părăsit clubul pentru scurt timp între 2019 şi 2021 pentru a se aventura la FC Barcelona. Un transfer senzaţional la acea vreme, care a fost uitat de atunci de marea majoritate a fanilor de la Atlético. Cu toate acestea, jucătorul originar din Mâcon a dorit să abordeze subiectul pentru ultima oară, pentru a lămuri lucrurile.

Ştiu că mulţi dintre voi m-aţi iertat (pentru plecarea la Barça, n.r.), dar vă spun din nou: îmi pare rău. Nu mi-am dat seama de toată afecţiunea pe care o aveam aici, eram foarte tânăr. Am comis o greşeală, m-am gândit la asta şi am făcut totul pentru a reveni aici”, a explicat el.

Pentru Diego Simeone, antrenorul său, totul este iertat. „Când s-a întors (în 2021), a fost un moment de bucurie, de fericire; ştiam că se întoarce un geniu. Am avut printre noi un adevărat geniu al fotbalului, o să ne lipsească”, a declarat el înaintea meciului.

„Antoine ar dori să fie amintit ca o persoană nobilă, umană, responsabilă… Un tip care a fost întotdeauna gata să se pună în slujba lui Atlético. A avut umilinţa de a se întoarce şi de a o lua de la zero… Şi ce să mai spunem despre insaţiabilul marcator care a fost?”,

Antoine Griezmann va disputa ultimul meci al carierei sale cu Atlético Madrid duminica viitoare, în ultima etapă a La Liga, împotriva lui Villarreal (ora 22:00). Un meci decisiv pentru un loc pe podiumul campionatului spaniol.

