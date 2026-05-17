Home | Fotbal | Fotbal extern | Eroarea uriașă de arbitraj care l-a scos din sărite pe Neymar! Brazilianul a luat „foc” în Santos – Coritiba 0-3
VIDEO

Eroarea uriașă de arbitraj care l-a scos din sărite pe Neymar! Brazilianul a luat „foc” în Santos – Coritiba 0-3

Daniel Işvanca Publicat: 17 mai 2026, 19:27

Comentarii
Eroarea uriașă de arbitraj care l-a scos din sărite pe Neymar! Brazilianul a luat foc” în Santos – Coritiba 0-3

Neymar / Captură X

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

A fost scandal în toată regula în partida din prima ligă a Braziliei, dintre Santos și Coritiba, încheiată cu scorul de 3-0 în favoarea oaspeților. Neymar a trecut de la lacrimi la nervi în doar 65 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lider în clasamentul All Time al golgheterilor naționalei Braziliei, starul trecut pe la Barcelona și Paris Saint Germain s-a certat cu al patrulea oficial, după o eroare majoră care l-a scos de pe teren.

Neymar, schimbat „din greșeală” în Santos – Coritiba

Neymar a fost copleșit de emoții înainte de startul partidei dintre Santos și Coritiba. Starul a plâns ca un copil în momentul în care a fost intonat imnul Braziliei, cu o zi înainte ca selecționerul Carlo Ancelotti să anunțe lotul final pentru Cupa Mondială.

După ce s-a trecut imediat la fotbal, echipa jucătorului trecut pe la Barcelona, Paris Saint Germain și Al-Hilal a fost „calcată în picioare” de Coritiba, care a punctat de trei ori, încă din prima repriză, prin Breno Lopes (min. 5 și min. 20) și Josue (min. 39).

În partea secundă, Neymar a fost scos în afara terenului pentru a primi îngrijiri medicale, iar în momentul în care aștepta acordul celui de-al patrulea oficial pentru a pătrunde pe gazon, acesta a avut parte de o surpriză neplăcută.

Reclamă
Reclamă

Arbitrul a încurcat indicațiile primite din partea gazdelor și a anunțat înlocuirea lui ”Ney-ney”, care a luat „foc”. Brazilianul a făcut un scandal uriaș, ba chiar a arătat către camera TV faptul că pe bilet era trecut un alt număr pentru schimbare și nu al său.

În cele din urmă, acesta s-a lăsat păgubaș și a mers nemulțumit pe banca de rezerva, acolo de unde a văzut și eliminarea coechipierului său Alvaro Barreal.

Îngropați în datorii, tot mai mulți români aleg să își declare falimentul personalÎngropați în datorii, tot mai mulți români aleg să își declare falimentul personal
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Gadgeturile recondiționate, tot mai populare printre tineri. Prețuri cu până la 50% mai mici
Observator
Gadgeturile recondiționate, tot mai populare printre tineri. Prețuri cu până la 50% mai mici
Marcel Bîrsan, contestat dur în Universitatea Craiova – U Cluj! Adrian Porumboiu, verdict la golul lui Assad + Mendy, eliminat în prima repriză
Fanatik.ro
Marcel Bîrsan, contestat dur în Universitatea Craiova – U Cluj! Adrian Porumboiu, verdict la golul lui Assad + Mendy, eliminat în prima repriză
21:28

Marcel Bîrsan l-a eliminat pe Mendy. Şi Nistor trebuia să vadă “roşu”!
21:17

LIVE TEXTUniversitatea Craiova – U Cluj 2-0. Meci „nebun” în Bănie! Oltenii fac spectacol. Mendy a fost eliminat
21:12

FotoFanii olteni, banner xenofob la “finala” de titlu cu U Cluj! Nu i-au iertat nici pe Atanas Trică şi Ţicleanu
20:53

Cristi Chivu, săgeți către Simone Inzaghi după eventul cu Inter: „Nu a fost ușor să îndreptăm ce s-a greșit anul trecut”
20:51

Mesajul emoţionant al lui David Matei la golul reuşit cu U Cluj
20:42

FotoScenografie impresionantă a fanilor olteni la “finala” de titlu cu U Cluj! Imagini spectaculoase
Vezi toate știrile
1 Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj 2 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 3 Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi” 4 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 5 UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa 6 Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român