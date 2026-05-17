Eroarea uriașă de arbitraj care l-a scos din sărite pe Neymar! Brazilianul a luat „foc” în Santos – Coritiba 0-3

A fost scandal în toată regula în partida din prima ligă a Braziliei, dintre Santos și Coritiba, încheiată cu scorul de 3-0 în favoarea oaspeților. Neymar a trecut de la lacrimi la nervi în doar 65 de minute.

Lider în clasamentul All Time al golgheterilor naționalei Braziliei, starul trecut pe la Barcelona și Paris Saint Germain s-a certat cu al patrulea oficial, după o eroare majoră care l-a scos de pe teren.

Neymar, schimbat „din greșeală” în Santos – Coritiba

Neymar a fost copleșit de emoții înainte de startul partidei dintre Santos și Coritiba. Starul a plâns ca un copil în momentul în care a fost intonat imnul Braziliei, cu o zi înainte ca selecționerul Carlo Ancelotti să anunțe lotul final pentru Cupa Mondială.

După ce s-a trecut imediat la fotbal, echipa jucătorului trecut pe la Barcelona, Paris Saint Germain și Al-Hilal a fost „calcată în picioare” de Coritiba, care a punctat de trei ori, încă din prima repriză, prin Breno Lopes (min. 5 și min. 20) și Josue (min. 39).

În partea secundă, Neymar a fost scos în afara terenului pentru a primi îngrijiri medicale, iar în momentul în care aștepta acordul celui de-al patrulea oficial pentru a pătrunde pe gazon, acesta a avut parte de o surpriză neplăcută.