OFICIAL | Rivaldinho a semnat! Unde va juca fiul lui Rivaldo, fost fotbalist la Dinamo, Craiova şi Farul - Antena Sport

Rivaldinho, după un gol marcat pentru Farul / Profimedia Images

Atacantul Rivaldinho (30 de ani), fiul lui Rivaldo, a semnat cu formaţia thailandeză Bangkok United. Rivaldinho va fi jucătorul lui Bangkok United până în vara lui 2027.

Sezonul trecut Rivaldinho a evoluat la formaţia chineză Qingdao Red Lions, care a retrogradat în al treilea eşalon al fotbalului chinez. Cotat în trecut la 1.1 milioane de euro, Rivaldinho mai valorează în prezent 400.000 de euro.

“Un nou capitol”, a transmis Rivaldinho pe contul lui de Instagram, alăturând textului o poză în care e îmbrăcat cu tricoul noii sale echipe.

Rivaldinho va purta tricoul cu numărul 7 la formaţia thailandeză. Bangkok United se află în prezent pe locul 5 în prima ligă thailandeză.

Sezonul trecut, Rivaldinho a înscris 6 goluri şi a dat un assist în cele 19 meciuri în care a evoluat în a doua ligă chineză.