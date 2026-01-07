OFICIAL | Rivaldinho a semnat! Unde va juca fiul lui Rivaldo, fost fotbalist la Dinamo, Craiova şi Farul - Antena Sport

Atacantul Rivaldinho (30 de ani), fiul lui Rivaldo, a semnat cu formaţia thailandeză Bangkok United. Rivaldinho va fi jucătorul lui Bangkok United până în vara lui 2027.
Sezonul trecut Rivaldinho a evoluat la formaţia chineză Qingdao Red Lions, care a retrogradat în al treilea eşalon al fotbalului chinez. Cotat în trecut la 1.1 milioane de euro, Rivaldinho mai valorează în prezent 400.000 de euro.
Rivaldinho a semnat cu Bangkok United, din Thailanda
“Un nou capitol”, a transmis Rivaldinho pe contul lui de Instagram, alăturând textului o poză în care e îmbrăcat cu tricoul noii sale echipe.
Rivaldinho va purta tricoul cu numărul 7 la formaţia thailandeză. Bangkok United se află în prezent pe locul 5 în prima ligă thailandeză.
Sezonul trecut, Rivaldinho a înscris 6 goluri şi a dat un assist în cele 19 meciuri în care a evoluat în a doua ligă chineză.
În România, fiul lui Rivaldo a jucat la Dinamo, Viitorul, Universitatea Craiova şi Farul. În sezonul 2024-2025 a marcat 5 goluri şi a dat 3 assist-uri în 23 de meciuri în care a evoluat în campionat pentru Farul. A înscris un gol în două meciuri şi în Cupa României pentru Farul, în acelaşi sezon.
