Donald Trump îi cere lui Cristiano Ronaldo să vină în America: "Avem nevoie de tine" - Antena Sport

Donald Trump îi cere lui Cristiano Ronaldo să vină în America: "Avem nevoie de tine"

Radu Constantin Publicat: 21 februarie 2026, 19:39

Donald Trump îi cere lui Cristiano Ronaldo să vină în America: Avem nevoie de tine

Un video făcut cu inteligenţa articială îl arată pe Donald Trump jonglând alături de Cristiano Ronaldo, în Biroul Oval. Imaginile au fost postate chiar pe contul de TikTok al preşedintelui SUA, care a avut şi un mesaj pentru starul portughez.

Trump îi transmite lui Cristiano Ronaldo că este cel mai mare din istorie și că îl așteaptă cât mai repede în America.

„Ronaldo, ești cel mai bun din toate timpurile! Avem nevoie de tine în America, vino acum! Avem rapid nevoie de tine”, a fost mesajul lui Donald Trump.

Trump este un fan declarat al lui Cristiano Ronaldo, iar în luna noiembrie 2025 fotbalistul s-a numărat printre invitaţii la un dineu organizat de preşedinte la Casa Albă. Dineul a fost organizat în cinstea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

„Știți, fiul meu (n.r. Barron Trump) este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo. Îl avem pe Ronaldo aici. Cred că fiul meu își respectă tatăl puțin mai mult acum că v-am făcut cunoștință. Îți mulțumesc că ești aici, este o onoare”, declara Donald Trump atunci despre Ronaldo.

