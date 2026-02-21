Ianis Hagi a jucat doar 45 de minute în Alanyaspor - Basaksehir 1-2! Ce notă a primit internaţionalul român - Antena Sport

Ianis Hagi a fost titular în meciul dintre Alanyaspor şi Basaksehir, câştigat de oaspeţi cu 2-1. Internaţionalul român a evoluat însă doar 45 de minute, fiind schimbat la pauză de Meschack Elia.

Ianis Hagi nu a fost singurul fotbalist român care a evoluat în acest meci. Umit Akdag, coechipierul său de la Alanyaspor, a fost intergralist.

Ianis Hagi, nota 6.1 pentru 45 de minute în Alanyaspor – Basaksehir 1-2

În cele 45 de minute în care a jucat, Ianis Hagi s-a făcut remarcat o singură dată, atunci când a trimis un şut pe lângă poartă. Pentru prestaţia sa timp de jumătate de meci, internaţionalul român a primit nota 6.1 din partea celor de la flashscore.com. De data aceasta, prestaţia sa a fost sub cea de săptămâna trecută, când a fost unul dintre cei mai bun jucători de pe teren în meciul cu Konyaspor.

Umit Akdag, celălalt român de la Alanyaspor, a primit nota 5.8. Fundaşul de 22 de ani a primit şi un cartonaş galben, în meciul câştigat de Basaksehir.

Selke a deschis scorul în minutul 14, în timp ce Shomurodov a majorat diferenţa în minutul 44, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri. Unicul gol al gazdelor a fost marcat în minutul 67 de Hadergjonaj, dar nu a fost suficient pentru echipa lui Ianis Hagi.