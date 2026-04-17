Tranzacție istorică: clubul din afara Europei care s-a vândut pentru 261 de milioane de dolari

Fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite (PIF) tocmai a făcut o mișcare istorică în fotbalul mondial. Până acum, PIF controla cele mai puternice patru cluburi din Arabia Saudită, investind sute de milioane de dolari în transferuri spectaculoase: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad și Al-Ahli.

PIF tocmai a cedat însă clubul Al-Hilal, cel mai titrat din Arabia Saudită și din toată zona Golfului. Prințul Al-Waleed bin Talal, prin compania sa Kingdom Holding, a cumpărat 70% din acțiunile clubului din Riyadh.

Al-Hilal s-a vândut pe o sumă istorică: 261 de milioane de dolari

Negocierile au durat mai bine de un an și s-au finalizat, conform presei locale, contra unei sume istorice. 980 de milioane de riyali, echivalentul a 261 de milioane de dolari, a plătit Al-Waleed bin Talal pentru a deveni acționar majoritar la Al-Hilal. Tranzacția e cea mai ridicată din toate timpurile pentru un club de fotbal din afara Europei.

Vânzarea lui Al-Hilal ar putea fi doar începutul unei schimbări majore în peisajul fotbalistic saudit. PIF și-a propus să fie numai un motor pentru dezvoltarea fotbalului local, iar planul la zi e ca toate cele patru forțe ale țării să fie preluate de entități private.

Potrivit presei locale, Al-Nassr, echipa lui Ronaldo, ar urma să fie curând absorbită de compania aeriană Riyadh Air, în timp ce Al-Ittihad va fi condusă de Jeddah Central Development Company.