Tranzacție istorică: clubul din afara Europei care s-a vândut pentru 261 de milioane de dolari

Fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite (PIF) tocmai a făcut o mișcare istorică în fotbalul mondial. Până acum, PIF controla cele mai puternice patru cluburi din Arabia Saudită, investind sute de milioane de dolari în transferuri spectaculoase: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad și Al-Ahli.
PIF tocmai a cedat însă clubul Al-Hilal, cel mai titrat din Arabia Saudită și din toată zona Golfului. Prințul Al-Waleed bin Talal, prin compania sa Kingdom Holding, a cumpărat 70% din acțiunile clubului din Riyadh.
Al-Hilal s-a vândut pe o sumă istorică: 261 de milioane de dolari
Negocierile au durat mai bine de un an și s-au finalizat, conform presei locale, contra unei sume istorice. 980 de milioane de riyali, echivalentul a 261 de milioane de dolari, a plătit Al-Waleed bin Talal pentru a deveni acționar majoritar la Al-Hilal. Tranzacția e cea mai ridicată din toate timpurile pentru un club de fotbal din afara Europei.
Vânzarea lui Al-Hilal ar putea fi doar începutul unei schimbări majore în peisajul fotbalistic saudit. PIF și-a propus să fie numai un motor pentru dezvoltarea fotbalului local, iar planul la zi e ca toate cele patru forțe ale țării să fie preluate de entități private.
Potrivit presei locale, Al-Nassr, echipa lui Ronaldo, ar urma să fie curând absorbită de compania aeriană Riyadh Air, în timp ce Al-Ittihad va fi condusă de Jeddah Central Development Company.
Al-Hilal cu Inzaghi: out din Liga Campionilor, locul al doilea în campionat
Al-Hilal este pregătită de italianul Simone Inzaghi și are un lot cotat la 208 milioane de euro. Printre alții, îi are în componență pe Theo Hernández, Darwin Núñez, Ruben Neves, Karim Benzema, Sergej Milinković-Savić, Yassine Bounou sau Kalidou Koulibaly.
Totuși, echipa nu traversează cel mai fericit moment. Chit că nu a pierdut în campionat, Al-Hilal este pe locul al doilea în clasament, la opt puncte de Al-Nassr, după 28 de etape jucate. Gruparea lui Cristiano Ronaldo are un meci în plus, dar avansul s-ar putea dovedi suficient, în contextul în care au mai rămas doar șase runde până la final.
De asemenea, formația lui Inzaghi a fost eliminată din Liga Campionilor Asiei încă din faza optimilor, pierzând în fața lui Al-Sadd, din Qatar. De altfel, fanii saudiți sunt nemulțumiți de antrenorul italian, care are contract cu Al-Hilal până în vara lui 2027.
