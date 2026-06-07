Naționala Iranului a ajuns în Mexic, pentru Campionatul Mondial. Jucătorii, escortați de polițiști

Echipa naţională de fotbal a Iranului a ajuns duminică la Tijuana, înaintea celor trei meciuri de la Cupa Mondială pe care le va disputa în Statele Unite, pe fondul tensiunilor care au transformat cel mai mare eveniment sportiv din lume într-o competiţie de putere între cele două ţări aflate în conflict, relatează Reuters.

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Echipa a aterizat în Mexic puţin după ora locală 5 dimineaţa, după un zbor de noapte din Turcia, unde s-a antrenat în ultimele trei săptămâni.

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Naționala Iranului a ajuns în Mexic, pentru Campionatul Mondial

În timp ce autocarul echipei pleca de la aeroportul din Tijuana, acesta a oprit pentru scurt timp, pentru ca membrii federaţiei să poată saluta aproximativ 20 de suporteri care fluturau steaguri iraniene. Un cordon format din militari şi poliţişti a escortat echipa de la aeroport până la hotelul Marriott, care va servi drept bază pentru aceasta.

#ULTIMAHORA

🚨 LLEGA LA SELECCIÓN DE IRÁN A MÉXICO

Y son recibidos como todo unos héroes… pic.twitter.com/PJkfZ8yfDf

— La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 7, 2026

Fotbalul este practic o religie în Iran, un hobby naţional îndrăgit de oameni de pe întreg spectrul politic. Dar pentru echipa Iranului, turneul a fost umbrit de situaţia politică tensionată de acasă, războiul cu SUA şi tensiunile legate de faptul dacă vor putea sau nu să pună piciorul pe pământ american pentru a-şi disputa meciurile.