Starul Portugaliei, eliminat după ce şi-a lovit cu pumnul un adversar în amicalul cu Chile

Portugalia şi Chile s-au întâlnit într-un meci amical care s-a disputat pe tărâm lusitan, iar finalul primei reprize a fost unul neaşteptat de tensionat, care a dus la două eliminări, câte una din fiecare echipă.

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Înainte de Cupa Mondială, elevii lui Roberto Martinez s-au pregătit cu o confruntare contra celor din Chile, formaţie care nu este calificată la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Rafael Leao, eliminat în amicalul dintre Portugalia şi Chile

În prelungirile primei reprize, Joao Cancelo a încercat să treacă de un adversar, însă acesta s-a apărat foarte bine şi a protejat balonul până a ieşit în afara terenului. Totuşi, cei doi jucători au căzut în urma unui contact în duelul pentru minge, şi de acolo până la scandal a fost doar un pas. Ambii s-au enervat şi şi-au reproşat unul celuilalt duelul, iar spiritele s-au încins şi mai mult.

Mai mulţi coechipieri au sărit şi s-a produs un meleu, iar Rafael Leao şi tânărul jucătorul din Chile, Ivan Roman, s-au impins în mai multe rânduri. Atacantul de la AC Milan chiar l-a lovit cu pumnul pe adversarul său şi acesta s-a prăbuşit pe gazon. Centralul nu a stat la discuţii şi i-a eliminat pe Rafael Leao şi Ivan Roman în urma incidentului.

Portugalia, grupă facilă la Cupa Mondială

Porutgalia urmează să joace primul meci la Cupa Mondială cu Congo, după care o să urmeze duelul cu Uzbekistan. Ultima partidă din grupă va fi contra Columbiei.