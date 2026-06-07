„E groaznic”. A văzut ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen și a rămas „mască”: „E a doua oară când se întâmplă!”

Nicklas Bendtner a reacționat, după ce a văzut ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen. Fostul atacant al naționalei Danemarcei a văzut de pe marginea terenului cum mijlocașul s-a confruntat, din nou, cu probleme cardiace.
Christian Eriksen s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului amical împotriva Ucrainei, duminică, înainte de a fi evacuat „conştient”, potrivit federaţiei daneze.
A văzut ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen și a rămas „mască”
Duminică, la Odense, în minutul 65, Eriksen s-a ţinut de piept înainte de a cădea la pământ. Arbitrul a chemat imediat medicii. Înconjurat de coechipieri şi adversari, mijlocaşul de la Wolfsburg (34 de ani) a fost îngrijit pe teren înainte de a fi evacuat pe o targă. Imediat după aceea, meciul a fost oprit definitiv.
Conform ultimelor informaţii comunicate de federaţia daneză, Christian Eriksen „este conştient şi se simte, în aceste circumstanţe, relativ bine”.
Nicklas Bendtner și-a găsit cu greu cuvintele, după cele întâmplate cu Christian Eriksen. Fostul atacant a subliniat că e pentru a doua oară când mijlocașul are probleme la inimă, în timpul unui meci, după cele petrecute pe teren în urmă cu cinci ani, la EURO.
„Cel mai important lucru este că poate ieși pe picioarele lui. Pentru că atunci pare că este în regulă, date fiind circumstanțele. Dar acestea sunt imagini groaznice și umbresc complet restul serii.
Gândurile mele sunt alături de familie și de copii, este o situație dificilă în care se află acum. Este a doua oară când se întâmplă și, ca prieten al lui Christian… Este cu adevărat groaznic”, a declarat Nicklas Bendtner, conform sport.tv2.dk.
În timpul Euro 2021, jucătorul danez a suferit un stop cardiac în timpul unui meci împotriva Finlandei. Ulterior, el şi-a putut relua cariera având implantat un defibrilator.
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