„E groaznic”. A văzut ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen și a rămas „mască”: „E a doua oară când se întâmplă!”

Nicklas Bendtner a reacționat, după ce a văzut ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen. Fostul atacant al naționalei Danemarcei a văzut de pe marginea terenului cum mijlocașul s-a confruntat, din nou, cu probleme cardiace.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Christian Eriksen s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului amical împotriva Ucrainei, duminică, înainte de a fi evacuat „conştient”, potrivit federaţiei daneze.

A văzut ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen și a rămas „mască”

Duminică, la Odense, în minutul 65, Eriksen s-a ţinut de piept înainte de a cădea la pământ. Arbitrul a chemat imediat medicii. Înconjurat de coechipieri şi adversari, mijlocaşul de la Wolfsburg (34 de ani) a fost îngrijit pe teren înainte de a fi evacuat pe o targă. Imediat după aceea, meciul a fost oprit definitiv.

Conform ultimelor informaţii comunicate de federaţia daneză, Christian Eriksen „este conştient şi se simte, în aceste circumstanţe, relativ bine”.

Nicklas Bendtner și-a găsit cu greu cuvintele, după cele întâmplate cu Christian Eriksen. Fostul atacant a subliniat că e pentru a doua oară când mijlocașul are probleme la inimă, în timpul unui meci, după cele petrecute pe teren în urmă cu cinci ani, la EURO.