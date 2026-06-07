Anunțul făcut de medicul naționalei Danemarcei: „Christian e bine!” Ce mesaj a transmis Eriksen din spital

Christian Eriksen s-a prăbușit astăzi pe gazon la partida amicală dintre Danemarca și Ucraina și a primit îngrijiri medicale timp de 10 minute înainte să fie dus cu ambulanța la spital. Medicul echipei naționale a Danemarcei a anunțat că jucătorul și-a revenit.

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„Christian este bine și a părăsit terenul pe propriile picioare. Din câte văd eu, stimulatorul cardiac funcționează așa cum trebuie.

Și-a pierdut cunoștința pentru scurt timp, însă și-a revenit foarte repede și am reușit să luăm rapid legătura cu el.

Acum va fi supus unor investigații suplimentare la spital pentru a se stabili ce a provocat incidentul.

Suntem în contact permanent atât cu el, cât și cu medicii de la spital. Christian este bine și m-a rugat să transmit salutări tuturor jucătorilor și să le spun că este în regulă” a anunțat medicul naționalei Danemarcei.