Anunțul făcut de medicul naționalei Danemarcei: „Christian e bine!” Ce mesaj a transmis Eriksen din spital

Christian Eriksen s-a prăbușit astăzi pe gazon la partida amicală dintre Danemarca și Ucraina și a primit îngrijiri medicale timp de 10 minute înainte să fie dus cu ambulanța la spital. Medicul echipei naționale a Danemarcei a anunțat că jucătorul și-a revenit.
„Christian este bine și a părăsit terenul pe propriile picioare. Din câte văd eu, stimulatorul cardiac funcționează așa cum trebuie.
Și-a pierdut cunoștința pentru scurt timp, însă și-a revenit foarte repede și am reușit să luăm rapid legătura cu el.
Acum va fi supus unor investigații suplimentare la spital pentru a se stabili ce a provocat incidentul.
Suntem în contact permanent atât cu el, cât și cu medicii de la spital. Christian este bine și m-a rugat să transmit salutări tuturor jucătorilor și să le spun că este în regulă” a anunțat medicul naționalei Danemarcei.
La 12 iunie 2021, danezul Christian Eriksen s-a prăbuşit în colţul terenului în timpul unui meci de la Campionatul European cu Finlanda. În timp ce coechipierii săi îl înconjurau, braţ la braţ, protejându-l de ochii lumii, medicii au început să lucreze pentru a-i salva viaţa mijlocaşului.
După ce a primit un tratament salvator pe teren, Eriksen a fost echipat ulterior cu un dispozitiv defibrilator cardioverter implantabil (ICD) – un tip de stimulator cardiac destinat să prevină stopurile cardiace fatale prin descărcarea unui şoc pentru a restabili ritmul cardiac regulat.
pic.twitter.com/FFXlLOjWvy
— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 7, 2026
- „Trebuie să vorbesc cu el!” Mesajul cutremurător al selecționerului, după ce Eriksen s-a prăbușit pe gazon
- „E groaznic”. A văzut ce s-a întâmplat cu Christian Eriksen și a rămas „mască”: „E a doua oară când se întâmplă!”
- Momente teribile pe teren la Ucraina – Danemarca! Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren, din nou, fără să fie atins
- Internaționalul român, negocieri avansate pentru transfer: “Un club puternic!”. Echipa care insistă
- Starul Portugaliei, eliminat după ce şi-a lovit cu pumnul un adversar în amicalul cu Chile