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Anunțul făcut de medicul naționalei Danemarcei: „Christian e bine!” Ce mesaj a transmis Eriksen din spital

Sebastian Ujica Publicat: 7 iunie 2026, 21:37

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Anunțul făcut de medicul naționalei Danemarcei: Christian e bine!” Ce mesaj a transmis Eriksen din spital

Christian Eriksen, în lotul preliminar al Danemarcei pentru Cupa Mondială / Profimedia Images

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Christian Eriksen s-a prăbușit astăzi pe gazon la partida amicală dintre Danemarca și Ucraina și a primit îngrijiri medicale timp de 10 minute înainte să fie dus cu ambulanța la spital. Medicul echipei naționale a Danemarcei a anunțat că jucătorul și-a revenit.

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„Christian este bine și a părăsit terenul pe propriile picioare. Din câte văd eu, stimulatorul cardiac funcționează așa cum trebuie.

Și-a pierdut cunoștința pentru scurt timp, însă și-a revenit foarte repede și am reușit să luăm rapid legătura cu el.

Acum va fi supus unor investigații suplimentare la spital pentru a se stabili ce a provocat incidentul.

Suntem în contact permanent atât cu el, cât și cu medicii de la spital. Christian este bine și m-a rugat să transmit salutări tuturor jucătorilor și să le spun că este în regulă” a anunțat medicul naționalei Danemarcei.

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La 12 iunie 2021, danezul Christian Eriksen s-a prăbuşit în colţul terenului în timpul unui meci de la Campionatul European cu Finlanda. În timp ce coechipierii săi îl înconjurau, braţ la braţ, protejându-l de ochii lumii, medicii au început să lucreze pentru a-i salva viaţa mijlocaşului.

După ce a primit un tratament salvator pe teren, Eriksen a fost echipat ulterior cu un dispozitiv defibrilator cardioverter implantabil (ICD) – un tip de stimulator cardiac destinat să prevină stopurile cardiace fatale prin descărcarea unui şoc pentru a restabili ritmul cardiac regulat.

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