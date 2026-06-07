Jurnal Antena Sport | Cineva să-l oprească!
Nu-l mai prinde nimeni din urmă pe puștiul vitezoman, Kimi Antonelli. Nici măcar la Marele Premiu de la Monaco n-au avut ce să-i facă rivalii. Antonelli este la 5 curse consecutive câștigate
Nu-l mai prinde nimeni din urmă pe puștiul vitezoman, Kimi Antonelli. Nici măcar la Marele Premiu de la Monaco n-au avut ce să-i facă rivalii. Antonelli este la 5 curse consecutive câștigate
Jurnal Antena Sport | Ce dulce e victoriaJurnal Antena Sport | Ce dulce e victoria
Jurnal Antena Sport | Cineva să-l oprească!Jurnal Antena Sport | Cineva să-l oprească!
Jurnal Antena Sport | Autobuzul de AmericaJurnal Antena Sport | Autobuzul de America
Jurnal Antena Sport | Hagi zâmbește din nouJurnal Antena Sport | Hagi zâmbește din nou
Dezastru pentru Max Verstappen, în Marele Premiu de la Monaco. OUT din cursă după probleme la startDezastru pentru Max Verstappen, în Marele Premiu de la Monaco. OUT din cursă după probleme la start