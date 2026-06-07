Jurnal Antena Sport | Cineva să-l oprească!

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O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos

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Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”

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Gigi Becali a primit o ofertă de 7 milioane de euro pentru un star de la FCSB. Anunţul patronului

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Gigi Becali a dat cea mai tare lovitură la FCSB! “Semnează pe 2 ani”

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Adi Ilie a anunţat care sunt cei 3 jucători ai viitorului naţionalei României: “Sper că Hagi şi-a dat seama”

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Sorin Cârţu a anunţat “cel mai tare transfer făcut de Universitatea Craiova în această vară”